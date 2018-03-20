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MYP Lideri Yılmaz: 'Afrin harekatı büyük bir başarıdır'

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Afrin operasyonuna ilişkin "Afrin, büyük bir başarıdır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve ordumuzu kutluyorum" dedi.

MYP Lideri Yılmaz: Afrin harekatı büyük bir başarıdır

20 Mart 2018 15:32

MYP Lideri Yılmaz Afrin operasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Türk siyasi tarihinde Cumhuriyet dönemi içinde özellikle Kıbrıs harekatı ve bugün Afrin Harekatı büyük bir başarıdır. Bu başarının kalıcı olması için her şey yapılmalıdır. Suriye de işimiz çok. Allah ordumuza yardım etsin. Afrin başarısında pay sahibi olan siyasi iradenin başı sayın Cumhurbaşkanı ve aziz ordumuzun bütün mensuplarını kutluyorum. Kalıcı olması halinde Misak-ı Milli hudutlarımız adına tarihe son derece önemli bir zafer düşülmüştür. Bu süreçte sonuna kadar Cumhurbaşkanımız ve ordumuzun yanındayız" ifadelerini kullandı. 

Suriye'de bundan sonraki süreci de değerlendiren Yılmaz "Suriye de şimdi askerimizin sırtını yaslayacağı Afrin ve Hatay hattı vardır. Bu hattı gerimize alarak hedefleri saptamak en doğru iş olacaktır. Kısaca süpürme tekniğiyle hareket edilmelidir. Dağınık alanlara yapılacak harekatlar kontrol güçlüğüne sebebiyet verebilir. Bu nedenle emniyetli istikamette yürümek zayiat açısından en doğru iş olur. Askerimiz ve üst düzey komuta kadememiz muhakkak bu tedbirleri daha da ileri seviyede alacaktır. Fakat bulunduğumuz nokta dünden kötü değil çok daha iyi ve başarılı bir noktadır" diye konuştu. 

Afrin harekatının dünya ülkelerine de örnek olması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Batı dünyası bu harekatı yapsaydı her yeri toz duman eder sivillere büyük kayıplar yaşatırdı. Türk askeri çok önemli bir şeyi daha bütün dünyaya göstermiştir. O da savaş olsa da insani değerleri en üst seviye de tutarak bir harekatın nasıl yürütüleceğinin sergilenmiş olması hususudur. Bu Türk milletinin savaşta ve barışta temel insani ilkelere olan bağlılığını da ortaya koyan ibretlik bir derstir" dedi.  

 

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