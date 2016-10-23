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MYP Lideri Yılmaz: 'Bahçeli kendi gölgesi ile yarışıyor'

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, MHP'deki kongre sürecine değinerek, "Bahçeli kendi gölgesi ile yarışıyor" dedi.

MYP Lideri Yılmaz: Bahçeli kendi gölgesi ile yarışıyor

23 Ekim 2016 10:43

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki kongre sürecini eleştirerek, "Bahçeli, kendi gölgesi ile yarışıyor. Bahçeli kongre için neyi bekliyor. Aday olarak bir kendi bir de gölgesi var. Gölgesini de ihraç ederse belki bir ihtimal kongre yapar" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'nin başkanlık sistemi yerine kongreyi konuşması gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Devlet Bahçeli kendi parti kongresi dışında gündem peşinde. Bütün amacı kongre ile yüzleşmemek. Parti tabanı kongreyi tartışmasın diye ortaya Başkanlık tartışmalarını attı. Başkanlık konusunda ne istediğini, hatta ne isteyip ne istemediğini dahi bildiğini düşünmüyorum" dedi.

"Sayın Bahçeli kongreden sonsuza kadar kaçamaz" diyen Yılmaz, şunları söyledi:
"Partide dipsiz bir ihraç süreci yaparak her türlü muhalif sesi yok etmiştir. Şu an en güçlü aday kendisi ve kendi gölgesi olan Bahçeli trajikomik bir biçimde gölgesi ile yarışma ihtimalinden bile kaçmaktadır. Gideceği kesinleşen Devlet Bahçeli son bir hamle ile Başkanlık diyerek Türk milletinin başına yeni bir dert daha açmıştır" 

Etiketler: Ahmet Reyiz Yılmaz, MHP, myp


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