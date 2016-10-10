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MYP Lideri Yılmaz: "Gerekirse Musul da alınmalı"

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, şehit haberlerine dikkat çekerek, "Musul geri alınmalıdır. Türkler avlanan kuşlara döndü. Her gün Türk evlatları kuş gibi avlanıyor ve biz millet olarak seyrediyoruz" dedi.

MYP Lideri Yılmaz: &quot;Gerekirse Musul da alınmalı&quot;

10 Ekim 2016 14:13

MYP Lideri Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, "Şehit vermiyoruz katliam yaşıyoruz. Böyle şehit verilir mi? Her gün her gün onlarca ana baba kuzusu körpe çocuklar katlediliyor" diye konuştu. Bölgede sınırların değiştiğini vurgulayan Yılmaz, "Bu Türklerin kanuni sözleşmeden doğan bir hakkıdır. Geçmiş sözleşmeler yürürlükte olsa dahi orada lehimize dönen çok sayıda madde ve hususlar vardır. Neden kullanmıyoruz anlamak mümkün değil. Musul geri alınmalıdır. Türkler avlanan kuşlara döndü. Her gün Türk evlatları kuş gibi avlanıyor ve biz millet olarak seyrediyoruz" ifadelerini kullandı. Yılmaz, "Suriye’de temizlik Hataya kadar halledilmelidir. Türk askeri yalnız derinlemesine bir temizlik yaparsa iki yanı PYD tarafından kuşatılmış olur. Derhal Hatay ve Akdeniz cephesine doğru temizlik yapılmalıdır. Hatay yönünde Türk dışında bir unsur bırakılamaz" dedi.

Etiketler: Ahmet Reyiz Yılmaz


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