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MYP lideri Yılmaz: 'Rusların Kırım'da yaptığını, Türkiye Afrin'de yapmalı'

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Afrin'in yönetiminin Türkiye'de kalması gerektiğini savunarak, "Burada Rusya'nın Kırım'da yaptığı gibi siyasi otorite için bir Türk vali atanmalıdır" dedi.

MYP lideri Yılmaz: Rusların Kırımda yaptığını, Türkiye Afrinde yapmalı

19 Mart 2018 12:09

MYP Lideri Yılmaz, Afrin operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Afrin operasyonunun büyük bir başarı ile sonuçlandığını vurgulayan Yılmaz, "Bundan sonrası en önemli kısmını oluşturmaktadır. Afrin'de biz ne yapacağız. Afrin’in yönetimi Suriye'de savaş sürdüğü sürece Türklerde kalmak zorundadır. Buraya Rusya’nın Kırım'da yaptığı gibi siyasi otorite için bir Türk vali atanmalıdır. Suriye'de kaos bitene kadar Afrin'de alınması gereken karar budur. Eğer burası Suriyeli güçlere devredilirse terör kontrol edilemeyeceği gibi Türk askerinin verdiği zayiatta anlam ve değerini yitirecektir" ifadelerini kullandı.  

 

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