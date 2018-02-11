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MYP Lideri Yılmaz: 'Trump Lahey'de yargılanmalı'

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Trump Lahey'de yargılanmalı. Amerikan yönetiminin de teröre destek veren ülke statüsüne getirilmesine ısrarla çalışılmalı" dedi.

MYP Lideri Yılmaz: Trump Laheyde yargılanmalı

11 Şubat 2018 15:08

Gündeme ilişkin yazılı bir açıklama yapan MYP Lideri Yılmaz, Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğuna vurgu yaparak, "Bu konuda ciddi adımlar atmaya devam etmeliyiz ve Amerika yönetimini teröre destek veren ülkeler arasına adını yazdırmak için her platformu kullanmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Parti hukukçularının konunun Lahey'e taşınması konusunda çalıştığını söyleyen Yılmaz, "Bu yönde daha radikal neler yapılabilir bir rapor hazırlanıyor. Bu rapor sayın Cumhurbaşkanına sunulacak. Ben ısrarla Trump hakkında sadece Lahey dahil, Türkiye'de de dava açılmasından yanayım. Amerikan yönetiminin de teröre destek veren ülke statüsüne getirilmesine ısrarla çalışılmalı. Bu konu sadece Suriye de saha da mücadele vermek sureti ile kalmamalı. Son dönemlerde Amerika ve Trump tarafından imzalanarak PKK-PYD terör yapılanmasına verilen silahların hesabı en ağır şekilde sorulmalıdır. Bir damla Türk kanı dünyanın en değerli varlığıdır. Verdiğimiz şehitler yetti de arttı bile artık sabır yok" diye konuştu. 

Etiketler: Ahmet Reyiz Yılmaz, Trump

 

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