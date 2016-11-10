Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesini değerlendiren MYP lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Amerika seçimlerinde iş yaşamından başarılı bir ismin siyasette devlet yönetiminin başına gelmesi son derece önemli bir gelişmedir. Ekonomik özgürlüğünü kazanmış ve iş yaşamımda başarılı olması Trump'ı model yapabilir. Ekonomik özgürlük siyasetin ön şartı olmalıdır. İnsanlar ihtiyaçlarını siyaset eli ile değil, profesyonel yaşamları ile siyaset öncesi gidermelidir. Böylece siyasete galip olanlar sadece doğru hizmetle meşgul olmalıdırlar" ifadelerini kullandı.

"Siyaset zenginleşme aracı olamaz"

Yılmaz, siyasetin zenginleşme aracı olamayacağını ifade ederek, "Siyaset vasıtası ile zenginleşme döneminin kapanması adına Trump'ın başarısı gelecekte bir modelleme olarak önem arz etmektedir. Ben bardağın iyi tarafından bakıyorum. Amerika gibi bir ülkede siyasi geleneğin yıkılıp iş yaşamında kendini kanıtlamış bir insanın başkanlık seçimini kazanmış olmadı dünya siyaseti açısından mühim bir kırılma noktası olacaktır" dedi.

Donald Trump'ın İsrail politikasını da değerlendiren Yılmaz, "İsrail kozunu iyi kullandı. Trump kampanyası boyunca İsrail politikasını iyi kullanmıştır. İsrail'in en büyük endişesi İran konusunda akıllı açıklamalar yaparak doğru hamleler yapmıştır. İsrail'e güven vermesi onu bir adım öne taşıdı. Trump, siyasette temiz bir sayfa açabilirse ben Türkiye dahil birçok ülkede geleneksel siyaset anlayışının da yıkılacağını ve bizde de iş yaşamında başarılı insanların devlet yönetimine katılımının önünün hızla açılacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

