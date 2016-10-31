MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamayla başkanlı sistemi tartışmalarını değerlendirdi.

Başkanlık sistemi talebinin içinin doldurulması gerektiğini savunan Yılmaz, "Taraflarda kendilerini izah etme sorunu var. Başkanlık konusunda korkulardan çok 'ne nasıl olacak, ne getirecek, ne götürecek' konuları üzerinde bir tartışma yapmak daha doğru olacaktır. Toptan kabul ya da toptan ret mantığından kurtulmak lazım" diye konuştu.

Medyanın da başkanlık sistemi ile ilgili tartışmalara imkan sağlaması gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Medyada herkese tartışma imkanı tanınmalı. Bu konu siyaset ve siyasileri ilgilendiren temel konudur. Akademisyenlerin görüşleri de elbette önemlidir fakat mevcut siyasi partiler meclis içi ya da meclis dışı olmalarına bakılmadan medyada konuşturulmalı ve nasıl bir Başkanlık Türkiye’ye ne kazandırır bunları tartışmalıdırlar. En üst perdeden tartışmalara izin verilsin. Ana muhalefet partisi, iktidar partisi Genel Başkanlar seviyesinde birkaç kez toplumun önünde gerekçelerini anlatarak 'kim neyi neden istiyor' ortaya koymalıdır. Bu şekilde konuşulmadan bir çıkış yolu aramak hiçbir şeyi çözmediği gibi kaosa kaos katmaktadır" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Başkanlık dünyanın sonu değil. Dünyada örneği olan bir yönetim biçiminden bahsediyoruz. Bu manada herkes bilimsel zeminde görüşlerini demokratik teamüle uygun ortaya koyabilmelidir. İktidarın tutumu Başkanlığı gizemli hale getiriyor. Muhalefetin tutumu ise 'dokunma yanarız' çerçevesinde. Bu şekilde kimse kafası karışık bir halktan sağlıklı bir seçim isteyemez".

