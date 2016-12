MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Türkiye'nin her gün daha da zorlaşan günler geçirdiğini söyleyerek, " Acımız çok büyük. Milletimizin başı sağ olsun. Bu millet bu belaları def edecektir. Allah güvenlik güçlerimize güç kuvvet ailelerine büyük metanet ve sabır versin. Acımız çok büyük.Türkiye her gün daha da zorlaşan günler geçiriyor. Şehirlerin ve meskun alanların güvenliği dahi sıkıntıya girebiliyor. Türkiye son zamanlarda gerek ekonomik gerek içeride dışarıda bir yeni atılan adımlarla gücünden güç çalınmak istenen bir ülke olmaya devam ediyor. Bu millet birlik ve beraberlik kardeşlik duyguları ile bu sorunları aşmaya muktedir olacaktır" dedi. MYP Lideri Yılmaz, hükümete de başsağlığında bulunarak, "Hükümete Başsağlığı diliyorum. Hükumetin işi kolay değil. Özellikle güvenlikle ilgili olarak Bakanlıklarımızın işi hiç kolay değil. Bu süreçte kendilerine Allah’tan güç kuvvet diliyoruz. Vatandaş her zaman olduğu gibi bu tür olaylarda ülkesinin yanında olmuştur. Devlet ulusal güvenliğimiz konusunda tedbirleri artırmak zorunda. Kendi içindeki hain yapılara dikkat etmek zorunda." dedi. Dünyanın derlenip toplanması gerektiğini söyleyen MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Dünya derlenip toparlanmalı.İnsanlık bir uçurumun kenarında durmaktadır. İnsanlık yok olmakta insan canı masum insan canı yok sayılmaktadır. Bu gidişe son diyecek olan ülkeler ve yönetimleridir. Elbette yönetimleri seçen halklardır. Bütün insanlık duruşunu duygu ve düşüncesini sağlıklı bir biçimde gözden geçirmek zorundadır.Senin benim teröristim diye bir şey yok. Bütün ülkeler varlık değerlerine yönelen terör tehditlerine karşılıklı saygı duyarak aynı hassasiyetle yaklaşım göstermelidirler. Siz bir ülkenin terör faaliyetine uzanan organizasyonlarına ama onlar şöyle böyle dediğiniz anda kendi başınızdaki belaları da başkalarının meşrulaştırmasına yol açarsınız. Bu manada her iktidar söylemlerini kontrol etmek zorundadır" dedi.