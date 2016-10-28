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MYP Lideri Yılmaz'dan iddialı Bahçeli çıkışı

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yle ilgili iddialı bir çıkışta bulundu. Yılmaz, "MHP kongresi referandum sonrasında yapılacak ve Bahçeli olmayacak" dedi.

MYP Lideri Yılmazdan iddialı Bahçeli çıkışı

28 Ekim 2016 10:05

Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, yazılı açıklamada bulunarak MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi eleştirdi. MHP kongresinin referandum sonrasında yapılacağını iddia eden MYP Lideri Yılmaz, "MHP kongresi referandum sonrasında yapılacak ve Bahçeli olmayacak. Referanduma gittikten ve başkanlık geçtikten sonra Bahçeli siyaseti bırakacak. Devlet Bahçeli için iki yol kaldı. Birinci yol sandıktan başkanlık çıkartıp siyaseti bırakmak. İkinci yol bunu başaramazsa derhal 2018'i beklemeden baskın kongre ile yeniden genel başkan olmak. Bahçeli'yi anlamak için izlemek yeterlidir. Gelecek birkaç ay içinde herkes midesinde gizlediğini ortaya koyacaktır" dedi.

Bahçeli'den tatmin edici açıklamanın henüz gelmediğini söyleyen Yılmaz, "Normal şartlarda ne dediğini kendi de anlayamaz. Bahçeli başkanlık için bu keskin dönüşü niye yaptığını en kısa sürede açıklayacaktır" ifadelerini kullandı.
 

Etiketler: Ahmet Reyiz Yılmaz, Muhafazakar Yükseliş Partisi


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