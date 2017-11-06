MYP Lideri Yılmaz'dan Koray Aydın'a çağrı

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Koray Aydın'ın Meral Akşener'in kurduğu partiye katılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. MYP Lideri Yılmaz, "Koray Aydın katılımı ile partileşme cesaret ve iradesi bulan bir hareket var ortada. Bu hareket açık ve net söylüyorum Meral Akşener değil Koray Aydın liderliğine vücut bulma yoluna girmiş bir harekettir. Koray Aydın teşkilatçı tek isimdir. Koray Aydın elini eteğini çekerse bir türlü kurulamayan partiden eser kalmaz. Şimdi Koray Aydın’a şiddetle ihtiyaç var. Sayın Aydın bu durumu kontrol altında tutmalıdır. Zira oradaki yapı ileride ortaya çıkacak yapılanmış bir partinin üzerinde egemenlik arayışı ile Koray Aydın’a karşı hareket içine girebilirler. Bu tür sesler şimdiden açıkça çıkmaktadır. Eminim ki Akşener Koray Aydın olmadan yapabileceğine inansaydı bu çatlak seslere kesin olarak kulak verirdi. Fakat daha erken olduğu düşüncesi ile ses çıkartmamaktadır. Bu ileride çıkartmayacağı anlamına gelmemektedir. Ben hala Koray Aydın’ın bu hareketin lideri olduğu konusunda şüphe yoktur ama içten içe çalışan bir ileri ihanet çarkı da söz konusudur. Koray Aydın çekilirse iyi kötü parti kalmaz ortada" dedi.

