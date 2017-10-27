MYP Lideri Yılmaz'dan Meral Akşener'in kurduğu partiye eleştiri

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Meral Akşener'in kurduğu partiye eleştirilerde bulundu. Son sözü MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin söyleyeceğini söyleyen MYP Lideri Yılmaz, "Son sözü Bahçeli söyler. Bir işaretine bakar. Herkes yuvaya dedi mi dışarıda kimse kalmaz. Yeni oluşum iyi bir görüntü veremedi. Son derece zayıf bir resim var. Buradan ne çıkar bilinmez ama Bahçeli herkes yuvaya diye bir çağrı yaparsa kolay kolay bu yeni muhalif yapının hareketinden bir netice alınmaz" diye konuştu.

Koray Aydın'a eleştirilerde bulunan MYP Lideri Yılmaz, "Koray Aydın tarihi hata yaptı. Koray Aydın ismini neden Akşener arkasında gölgeye düşürdü bilemiyorum. MHP genel başkan adaylığı Koray Aydın adını çok daha etkin ve dinamik tutarken, MHP Kongresini beklemeden böyle bir karar almış olması mantıklı değil. Arka planında başka bir düşünce yoksa bu adım sayın Koray Aydın ve milliyetçi irade adına yanlış olmuştur" şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin deneyim dolu bir siyasetçi olduğunu söyleyen MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Son sözü Bahçeli söyleyecek. Özellikle MHP tabanını toparlama konusunda son sözü kendisi söyleyecektir. Eminim kendisi herkesi yuvaya davet kozunu kullanacak ve başka oluşumlara fırsat vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

