MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Fırat Kalkanı operasyonunda bugün 4 askerin şehit olduğu haberinin gelmesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Şehit haberlerinin herkesi üzdüğünü söyleyen Yılmaz, "Bu kadar şehide can dayanmaz. İçimiz yanıyor. Her şehit haberinde bin kere ölüyoruz. Yediklerimiz boğazımıza diziliyor artık. Helal kazancımız da harama döndü.Yüreğimiz kan oldu içimize aktı. Yeter diyorum herkes bir ana evladı. Herkesi dünyaya getiren bir Allah var. Bu yaşanan yozlaşma artık zulme dönmüştür. Bu yaşananlar artık taşınabilir yük olmaktan çıkmıştır" diye konuştu.

Açıklamasında şehitlerden af dileyen Yılmaz, "Şehitler bizi onlara layık olamadığımız için affetsin. Onlar memleketi ve milletini korumak için canlarını yok sayarken, bizler günlük dedikodularla uğraştık, uğraştırıldık ve tek derdimiz daha fazla nasıl kazanç elde ederiz. Siyasi hırslarla kimi nasıl linç ederiz düşünceleri ile meşgul olduk. Bu düşüncelerle ölenleri görmezden geldik. Bu bir milletin manen çöküşü, Tanrı'dan kopuşudur bu geldiğimiz nokta. Bu karanlığın dibidir. Bu milletçe ağlanacak bir durumun vücut bulmuş halidir. Başımız sağ olsun. Allah bizi affetsin" ifadelerini kullandı.