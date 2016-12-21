Diğer
Kategoriler

MYP Lideri Yılmaz'dan şehit haberlerine tepki

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Fırat Kalkanı operasyonunda 4 Türk askerinin şehit olmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kadar şehide can dayanmaz. İçimiz yanıyor. Her şehit haberinde bin kere ölüyoruz. Yediklerimiz boğazımıza diziliyor artık" dedi.

MYP Lideri Yılmazdan şehit haberlerine tepki

21 Aralık 2016 14:27

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Fırat Kalkanı operasyonunda bugün 4 askerin şehit olduğu haberinin gelmesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Şehit haberlerinin herkesi üzdüğünü söyleyen Yılmaz, "Bu kadar şehide can dayanmaz. İçimiz yanıyor. Her şehit haberinde bin kere ölüyoruz. Yediklerimiz boğazımıza diziliyor artık. Helal kazancımız da harama döndü.Yüreğimiz kan oldu içimize aktı. Yeter diyorum herkes bir ana evladı. Herkesi dünyaya getiren bir Allah var. Bu yaşanan yozlaşma artık zulme dönmüştür. Bu yaşananlar artık taşınabilir yük olmaktan çıkmıştır" diye konuştu.

Açıklamasında şehitlerden af dileyen Yılmaz, "Şehitler bizi onlara layık olamadığımız için affetsin. Onlar memleketi ve milletini korumak için canlarını yok sayarken, bizler günlük dedikodularla uğraştık, uğraştırıldık ve tek derdimiz daha fazla nasıl kazanç elde ederiz. Siyasi hırslarla kimi nasıl linç ederiz düşünceleri ile meşgul olduk. Bu düşüncelerle ölenleri görmezden geldik. Bu bir milletin manen çöküşü, Tanrı'dan kopuşudur bu geldiğimiz nokta. Bu karanlığın dibidir. Bu milletçe ağlanacak bir durumun vücut bulmuş halidir. Başımız sağ olsun. Allah bizi affetsin" ifadelerini kullandı. 

Etiketler: Ahmet Reyiz Yılmaz


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (1)

  • ibrahim calıskan : 21 Aralık 2016, Çarşamba 14:30
    00
    arkanda israil varken sana bu ülkede ekmek çıkmaz reyiz sen git israilde parti kur
POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç