Nabi Avcı, Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini Numan Kurtulmuş’a devretti.

Bakanlar Kurulunda yapılan değişikle Kültür ve Turizm Bakanlığı görevine getirilen Numan Kurtulmuş, görevini Nabi Avcı’dan devraldı. Devir teslim töreninde bir konuşma yapan Avcı, bugüne kadar Başbakan Yardımcısı olarak da yaptıkları hizmetler sebebiyle Kurtulmuş’a teşekkür ederek, “Bugün de bu görevi kendisine devrediyor olmaktan mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

Bugüne kadar danışman olarak, Milli Eğitim Bakanı olarak, Kültür Bakanı olarak vazife yapmasına fırsat veren, imkan veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Kültür ve Turizm Bakanlığına atanırken Başbakan Yıldırım’a bugüne kadarki bütün teveccühleri için teşekkür eden Avcı, bütün çalışma arkadaşlarına da teşekkürlerini dile getirdi. Avcı, son olarak Kurtulmuş’a yeni görevinde üstün başarılar diledi.

”Nabi Avcı’dan bu görevi devralmış olmak benim içinde hem büyük bir onur hem de büyük bir zorluktur”

Görevi devralan Numan Kurtulmuş ise şöyle konuştu:

“Değerli Bakanımıza teşekkür ediyorum. Kendisi kişiliğiyle, zarafetiyle, bilgisiyle, donanımıyla, kültür adamı sıfatıyla ama devlet adamı sıfatıyla her zaman AK Parti camiasının yol gösterici kişilerinden birisi olmuştur. Çok cerbezeli görünmeyen ama perde arkasında bizim camiamızın sakin güçlerinden biri olan Nabi Avcı’dan bu görevi devralmış olmak benim içinde hem büyük bir onur hem de büyük bir zorluktur. Kendisine yaptığı hizmetleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. 62, 63, 64, 65’inci hükümetlerde birlikte çalıştık kısa süre içerisinde çok zor dönemleri birlikte aştık. O süreçlerdeki tutumları, olgun, sakin ama yol gösterici tutumları dolayısıyla da Nabi Avcı’nın katkıları hem AK Parti hükümetlerine hem Türkiye’nin gidişatına son derece olumlu olmuştur. Kültür Bakanlığına da çok büyük katkısı desteği oldu. Ondan devraldığımız bu bayrağı inşallah daha ileriye götürmek nasip olur. Bu bayrak devriminin değişiminin milletimiz, memleketimiz için yararlı olmasını ümit ediyorum. Allah her birimizin vaktini bereketlendirsin ve bu memlekete hizmet etme imkanı versin. Bu makamların hepsi gelip geçicidir. İnsanlar makamlarından mevkilerinden eğer güç alıyorlarsa zaten bunun kıymeti yok. Eskilerin çok güzel bir tabiri var "şerefü'l mekan bi'l mekin" derler. Bir mekanın şerefi orada oturanla kaimdir. Nabi Avcı’ya bakınca onu görüyoruz. Nabi Avcı’nın herhangi bir yerde oturması ya da herhangi bir makamdan koltuktan güç alması zaten düşünülemez. Bulunduğu her yere güç vermiş olan bir yol arkadaşımız dava arkadaşımız bir büyüğümüzdür.”

“Makamlar, mevkiler her birimiz için bir 'hiç'tir”

Konuşmaların ardından Bakan Kurtulmuş, Avcı’ya ‘hiç’ yazılı bir tablo hediye etti. Kurtulmuş, “Bu hiç, güzel olduğunu zannettiğimiz için seçtik. Bu tür şeyler bir hiçtir. Makamlar, mevkiler her birimiz için bir hiçtir. Asıl olan öte tarafta alnımızın akıyla hesabı verebilmektir. Bunu bir kere daha hatırlatmak için bu hediyeyi takdim ediyorum” ifadelerini kullandı.

Pelin Üzek - Ömer Çetin - Burak Altun