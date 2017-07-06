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Nabil Dirar: “Kariyerimi burada noktalamak istiyorum”

Fenerbahçe’nin Monaco’dan transfer ettiği Nabil Dirar, Topuk Yaylası’nda düzenlenen imza töreniyle sözleşmeyi imzaladı. Dirar, “Kariyerimin son dönemlerindeyim ve futbolu burada noktalamak istiyorum” dedi. Dirar, Türkiye Ligi’ni çok eskiden beri takip ettiğini de ifade ederek, o dönemde en beğendiği oyuncunun Galatasaray ve Milli Takım'ın eski futbolcularından Hasan Şaş olduğunu söyledi.

Nabil Dirar: “Kariyerimi burada noktalamak istiyorum”

06 Temmuz 2017 15:01

Fenerbahçe’nin Monaco’dan kadrosuna kattığı Nabil Dirar, Topuk Yaylası’nda düzenlenen törenle resmi sözleşmeyi imzaladı. Yönetici Önder Fırat’la birlikte basın mensuplarının karşısına çıkan Dirar, kendisini Fenerbahçe’ye bağlayan imzayı attı. Yönetici Fırat, çok kaliteli bir oyuncu aldıklarını belirterek, “Nabil Dirar gibi bir yıldız oyuncuyu kulübe kazandırmanın mutluluğu içindeyiz. Kendisi çok mücadeleci ve savaşçı bir oyuncu. Kendisine hoş geldin diyorum ve hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kendisiyle çok şampiyonluklar yaşayacağız” dedi. Dirar da Fırat’a teşekkür ederek, “Umarım onu ve bu kulübü destekleyenleri hayal kırıklığına uğratmam. Kupalar kazanmaya geldim. Kariyerimin son dönemlerine yaklaştım. Umarım kariyerimi burada noktalarım. İyi işler yaparak taraftarları mutlu etmek istiyorum” açıklamasında bulundu.

“Bireysel olarak Fenerbahçe daha güçlüydü”

Geçtiğimiz sezon başında Monaco formasıyla Fenerbahçe’ye karşı oynayan ve gol atan Dirar, bu mücadeleyle ilgili olarak da “Biz o gün karşımızda gerçekten iyi bir takım bulduk. Bireysel olarak Fenerbahçe’nin daha güçlü olduğunu biliyorduk. Ama maçın sonunda başarılı olan biz olduk. Fenerbahçe aslında avantajlı skoru ele geçirmişti ama son 10 dakikada maçı bitiren golü bulduk. Fenerbahçe turu aslında ilk maçta kaybetmişti” dedi.

“Bek oynamayı tercih ediyorum”

Savunma yapmayı daha çok sevdiğini ifade eden Dirar, “Açık konuşmak gerekirse benim tercih ettiğim pozisyon bek pozisyonu. Defans yapmayı, savunmada oynamayı seviyorum. Geçen sezon sağ kanat başlamıştım ama sakatlıktan döndükten sonra bek oynadım. Bu durum benim önümde oynayan oyuncuyla alakalı. Burada önemli olan takımın çıkarları. Hocamız benim nerede daha katkı sağladığımı görecektir. Benim nerede oynamak istediğimin önemi yok. Hocamızın tercihi önemli” dedi.

''HASAN ŞAŞ HAYRANIYIM''

Dirar, Türkiye Ligi’ni çok eskiden beri takip ettiğini de ifade ederek, o dönemde en beğendiği oyuncunun Galatasaray ve Milli Takım'ın eski futbolcularından Hasan Şaş olduğunu söyledi. 

Ali Yıldız - Bozhan Memiş


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