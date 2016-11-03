Usta kalem Gürcan Bilgiç ve spor medyasının duayen ismi Faik Gürses ile birlikte liste çalışmalarını yapan Naci Arkan, TSYD’nin önceki dönem genel sekreteri Ergun Ata, İhlas Haber Ajansı’nın başarılı spor müdürü Mustafa Karagöl ile uzun yıllar Ankara’da görev yaptıktan sonra İstanbul’a “transfer“ olan spor medyasının güçlü kalemi Atilla Türker’i listesine aldı.

Oğuz Tongsir’i genel başkanlığa seçen ekipte yer almasına karşın, iktidarın nimetlerinden yararlanmak yerine gördüğü yanlışları daha ilk günden gündeme getirerek, TSYD tarihindeki ilk olağanüstü genel kurulun toplanmasının mimarlarından olan İsmail Er de listede yer alan bir diğer önemli kalem oldu.

Yine Tongsir’in listesinden geçen dönem foto muhabirleri ve kameramanları temsilen Yönetim Kurulu’na seçilen, ancak gördüğü yanlışlar üzerine daha ilk toplantıda istifasını sunan Raşit Ateş de Arkan’ın listesine güç katan isimler arasında yer aldı.

TRT camiasının sevilen ismi Serdar Sevim ile Milliyet’in genç ama usta kalemlerinden Afşin Yakuboğlu da ”Büyük TSYD Hareketi”nin listesinde yer alması kesinleşen isimler oldu.

Liste hazırlarken İstanbul-Anadolu dengesine büyük önem verdiğinin altını çizen Arkan, şunları söyledi:

“Ankara’dan, İzmir’den ve Anadolu’daki diğer şubelerden önemli isimler listemizde olacak. Anadolu Ajansı da listemizde güçlü bir şekilde temsil edilecektir. Liste çalışmaları sürüyor. İşsiz, emekli, televizyoncu, internetçi, radyocu, kameraman, muhabir, foto muhabiri, yazar, bu camiadaki herkes listemizde kendisini temsil ettiğine inandığı bir ismi mutlaka görecek.”

Ankara Şube Başkanı Kerem Öncel ile İstanbul Şube Başkanı Arif Kızılyalın, genel merkez yönetimi için aday olmadıklarını, Naci Arkan’ı desteklediklerini açıklamışlardı.