Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Naci Arkan 'Büyük TSYD' için kolları sıvadı

Naci Arkan 'Büyük TSYD' için kolları sıvadı

Türkiye Spor Yazarları Derneği’nde (TSYD) 500’e yakın üyenin imzasıyla olağanüstü genel kurul kararı alınırken, “Büyük TSYD Hareketi”nin başkan adayı Naci Arkan, tüm kesimleri kapsayan bir liste için kolları sıvadı.


03 Kasım 2016 19:10

Usta kalem Gürcan Bilgiç ve spor medyasının duayen ismi Faik Gürses ile birlikte liste çalışmalarını yapan Naci Arkan, TSYD’nin önceki dönem genel sekreteri Ergun Ata, İhlas Haber Ajansı’nın başarılı spor müdürü Mustafa Karagöl ile uzun yıllar Ankara’da görev yaptıktan sonra İstanbul’a “transfer“ olan spor medyasının güçlü kalemi Atilla Türker’i listesine aldı.

Oğuz Tongsir’i genel başkanlığa seçen ekipte yer almasına karşın, iktidarın nimetlerinden yararlanmak yerine gördüğü yanlışları daha ilk günden gündeme getirerek, TSYD tarihindeki ilk olağanüstü genel kurulun toplanmasının mimarlarından olan İsmail Er de listede yer alan bir diğer önemli kalem oldu.
Yine Tongsir’in listesinden geçen dönem foto muhabirleri ve kameramanları temsilen Yönetim Kurulu’na seçilen, ancak gördüğü yanlışlar üzerine daha ilk toplantıda istifasını sunan Raşit Ateş de Arkan’ın listesine güç katan isimler arasında yer aldı.

TRT camiasının sevilen ismi Serdar Sevim ile Milliyet’in genç ama usta kalemlerinden Afşin Yakuboğlu da ”Büyük TSYD Hareketi”nin listesinde yer alması kesinleşen isimler oldu.
Liste hazırlarken İstanbul-Anadolu dengesine büyük önem verdiğinin altını çizen Arkan, şunları söyledi:
“Ankara’dan, İzmir’den ve Anadolu’daki diğer şubelerden önemli isimler listemizde olacak. Anadolu Ajansı da listemizde güçlü bir şekilde temsil edilecektir. Liste çalışmaları sürüyor. İşsiz, emekli, televizyoncu, internetçi, radyocu, kameraman, muhabir, foto muhabiri, yazar, bu camiadaki herkes listemizde kendisini temsil ettiğine inandığı bir ismi mutlaka görecek.”
Ankara Şube Başkanı Kerem Öncel ile İstanbul Şube Başkanı Arif Kızılyalın, genel merkez yönetimi için aday olmadıklarını, Naci Arkan’ı desteklediklerini açıklamışlardı. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!