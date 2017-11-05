Diğer
Kategoriler

Naci Ekşi: 'Başkan Bülent Kerimoğlu görevden alınmalı'

Bakırköyspor Vakfı Başkanı Naci Ekşi, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nu görevini kötüye kullanmakla suçlayarak görevden alınası gerektiğini savundu.

Naci Ekşi: Başkan Bülent Kerimoğlu görevden alınmalı

05 Kasım 2017 18:41

Ekşi, Başkan Kerimoğlu’nun Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri için aldığı yıkım kararının haksız olduğunu ileri sürerek konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradığını ama ulaşamadığını kaydetti. 

Bakırköy Belediyesi, 1989 yılında açılan Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri için yıkım kararı aldı. Belediyeye ait tesisin kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alınırken, kiracı konumdaki Bakırköyspor Vakfı yetkilileri ise karara tepki göstermek için toplantı düzenledi. Tesislerde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan vakfın başkanı Naci Ekşi, “Vakıf 1988 yılında Bakırköyspor’a yardımcı olmak için kuruldu. Ben kongre başkanıydım. Bugüne kadar vakıfta 50 bin öğrenciye eğitim verdik. Her sene 2 bin öğrenciye spor eğitimi veriyoruz.

Galatasaray, Fenerbahçe gibi 5 branşta çalışıyoruz. Bazı öğrencilerimiz Avrupa’da şampiyon oldu. Birçok öğrenci burs alıyor. Belediye başkanın imzasıyla bunları burslu eğitin diye çocuk gönderiyor. Biz de seve seve bu hizmeti yapıyoruz. Bu vakfın Bakırköyspor’a desteği amatörden 1. Lig’e çıktı” diye konuştu.

“Kendi mülkü olan binaya 'kaçak inşaat' dedi”

Vakfın binasına kaçak zaptının tutulduğunu söyleyen Naci Ekşi, “30 sene önce yapılmış binaya da 15 sene önce yapılmış binaya da belediyenin kendi mülkü olan binaya 'kaçak inşaat' dedi. Kaçak inşaat zaptından sonra da hem bize hem de işletmeciye 387 bin TL ceza yazdı. Cuma günü saat 17.00’ye yakın tebligat yapıp, ‘vakfın binalarını yıkacağız’ dediler. Edindiğimiz bilgiye göre bugünü yarına bağlayan gece saat 03.00’te yıkacak. İlgili kurumlara yazılar yazmış” şeklinde konuştu.

“Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradım”

Konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradığını belirten Ekşi, “Telefonu çaldı ama açılmadı. Numaram orada yoktu galiba. Korumasını aradım. ‘Ona söylemek istediğimi size söyleyeyim’ dedim. ‘Bu arkadaşımız, görevini kötüye kullanıyor. Görevini kötüye kullanmanın karşılığı görevden almaktır. Yanlış bilgi ile sizleri ikna etmiş olabilir’ dedim. Genel başkanın başdanışmanını, yardımcı danışmanı, koruması ve sekreterini aradım. Ancak genel başkanın, bu hatayı engellemesi için kendisine ulaşmaya çalıştık. Akif Hamzaçebi Bey, ne yapabiliriz, ne oluyor diye müdahale etmek istedi” ifadelerini kullandı.
Başkan Ekşi, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun görevden alınması için her türlü gayretin içinde olacaklarını vurguladı. Toplantıda ayrıca sırasında belediye üyelerinin telefonla ulaşıp, bu gece için yıkım kararını durduklarını iletildi. 

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar
 

Etiketler: Naci Ekşi

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç