Naci Ekşi: 'Başkan Bülent Kerimoğlu görevden alınmalı'

Ekşi, Başkan Kerimoğlu’nun Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri için aldığı yıkım kararının haksız olduğunu ileri sürerek konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradığını ama ulaşamadığını kaydetti.

Bakırköy Belediyesi, 1989 yılında açılan Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri için yıkım kararı aldı. Belediyeye ait tesisin kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alınırken, kiracı konumdaki Bakırköyspor Vakfı yetkilileri ise karara tepki göstermek için toplantı düzenledi. Tesislerde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan vakfın başkanı Naci Ekşi, “Vakıf 1988 yılında Bakırköyspor’a yardımcı olmak için kuruldu. Ben kongre başkanıydım. Bugüne kadar vakıfta 50 bin öğrenciye eğitim verdik. Her sene 2 bin öğrenciye spor eğitimi veriyoruz.

Galatasaray, Fenerbahçe gibi 5 branşta çalışıyoruz. Bazı öğrencilerimiz Avrupa’da şampiyon oldu. Birçok öğrenci burs alıyor. Belediye başkanın imzasıyla bunları burslu eğitin diye çocuk gönderiyor. Biz de seve seve bu hizmeti yapıyoruz. Bu vakfın Bakırköyspor’a desteği amatörden 1. Lig’e çıktı” diye konuştu.

“Kendi mülkü olan binaya 'kaçak inşaat' dedi”

Vakfın binasına kaçak zaptının tutulduğunu söyleyen Naci Ekşi, “30 sene önce yapılmış binaya da 15 sene önce yapılmış binaya da belediyenin kendi mülkü olan binaya 'kaçak inşaat' dedi. Kaçak inşaat zaptından sonra da hem bize hem de işletmeciye 387 bin TL ceza yazdı. Cuma günü saat 17.00’ye yakın tebligat yapıp, ‘vakfın binalarını yıkacağız’ dediler. Edindiğimiz bilgiye göre bugünü yarına bağlayan gece saat 03.00’te yıkacak. İlgili kurumlara yazılar yazmış” şeklinde konuştu.

“Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradım”

Konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradığını belirten Ekşi, “Telefonu çaldı ama açılmadı. Numaram orada yoktu galiba. Korumasını aradım. ‘Ona söylemek istediğimi size söyleyeyim’ dedim. ‘Bu arkadaşımız, görevini kötüye kullanıyor. Görevini kötüye kullanmanın karşılığı görevden almaktır. Yanlış bilgi ile sizleri ikna etmiş olabilir’ dedim. Genel başkanın başdanışmanını, yardımcı danışmanı, koruması ve sekreterini aradım. Ancak genel başkanın, bu hatayı engellemesi için kendisine ulaşmaya çalıştık. Akif Hamzaçebi Bey, ne yapabiliriz, ne oluyor diye müdahale etmek istedi” ifadelerini kullandı.

Başkan Ekşi, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun görevden alınması için her türlü gayretin içinde olacaklarını vurguladı. Toplantıda ayrıca sırasında belediye üyelerinin telefonla ulaşıp, bu gece için yıkım kararını durduklarını iletildi.

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar

