Diğer
Kategoriler

Nafia Kuş, Avrupa şampiyonu

Büyükler Avrupa Taekwondo Şampiyonası kadınlar 73 kiloda Nafia Kuş, Rus rakibi Arina Zhivotkova'yı 5-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Nafia Kuş, Avrupa şampiyonu

13 Mayıs 2018 23:28

Avrupa Taekwondo Federasyonu (WTE) tarafından Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenen Büyükler Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda 45 ülkeden 363 sporcu mücadele etti. Türkiye, şampiyonaya 9 erkek ve 13 bayan olmak üzere toplam 22 sporcu ile katılırken, şampiyonanın dördüncü ve son gününde; kadınlar 73 kiloda Nafia Kuş, finalde Rus Arina Zhivotkova'yı 5-0 yenerek altın madalyaya uzandı ve Avrupa şampiyonu oldu.
Kadınlar +73 kiloda Sude Bulut yarı finalde İngiliz Bianca Walkden'a yenilerek bronz madalya kazandı ve Avrupa üçüncüsü oldu.

Son gün tatemiye çıkan sporculardan, erkekler 87 kiloda Ömer Fırat Çelik ve Muhammed Talha Sarı ile +87 kiloda Ensar Uğuz ile kadınlar 73 kiloda Ayşe Asma şampiyonaya veda etti.

Ayrıca Kazan Başkonsolosu Ahmet Sadık Doğan da şampiyonayı yerinde takip ederek Türk Taekwondo Milli Takımı'na desteklerini sunarken, alınan başarılı sonuçların ardından teknik heyete ve sporculara tebriklerini iletti.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç