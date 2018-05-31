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NAFSA Eğitim Fuarı ABD’de yapıldı

Eğitim alanında dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan NAFSA Eğitim Konferansı ve Fuarı bu yıl Amerika’nın Philadelphia şehrinde gerçekleşti.

NAFSA Eğitim Fuarı ABDde yapıldı

31 Mayıs 2018 10:08

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ve  Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Asım Vehbi, Amerika’da düzenlenen NAFSA 2018 Eğitim Konferansı’na katıldı.
1948 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri’nin çeşitli eyaletlerinde düzenlenen ve eğitim alanında dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan NAFSA Eğitim Konferansı ve Fuarı bu yıl Amerika’nın Philadelphia şehrinde gerçekleşti.

KKTC'de seneye katılacak

NAFSA 2018 bünyesinde, dünyanın her yerinden eğitimciler, üniversiteler, eğitim ve yükseköğretimle ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte, GAÜ ve KAÜ’yü temsil eden Akpınar ve Vehbi, birçok ülke ve üniversiteyle ortak programlar, öğrenci değişimi gibi konularda bilgi paylaşımında ve bağlantılarda bulundu. Akpınar fuarla ilgili şunları kaydetti: “NAFSA 2018 Uluslararası Eğitimciler Toplantısı’na üst düzey katılım gösterdik. Görüşmeler ve toplantılar her iki üniversite içinde oldukça verimli geçti. Organizasyona birçok ülkeyi temsilen üniversite ve yetkilileri katılım gösterdi. Türkiye’nin de bu fuarda yer alıyor ancak, Kıbrıs şu an burada yok. Önümüzdeki yıl gerçekleşecek olan organizasyonda KKTC olarak yer almak için de gerekli çalışmaları başlattık.” 

Etiketler: fuar, konferans, NAFSA 2018

 

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