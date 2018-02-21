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Naftalinden etkilenen 12 öğrenci hastanelik oldu

Kayseri'de ders sırasında naftalin kokusundan etkilenen 12 öğrenci hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Naftalinden etkilenen 12 öğrenci hastanelik oldu

21 Şubat 2018 10:38

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bulunan Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda ders sırasında öğrenciler, iddiaya göre, sınıflarda yayılan naftalin kokusundan etkilendi.

Durumun bildirilmesi üzerine okula gelen sağlık ekipleri tarafından 12 öğrenci baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrenciler, ders sırasında kalorifer peteklerinin altından yayılan kokuyla birlikte rahatsızlandıklarını söyledi. Olayın ardından polis ve yetkili birimler, okulda inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

Ali Göç - Turan Bulut

Etiketler: Kayseri, Naftalin, öğrenci

 

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