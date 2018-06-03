Nahed’in tek hayali milli atlet olabilmek

Nahed El Nakib, tek hayalinin kendisini geliştirerek, ileride Türkiye Milli Takımı'nın atletinin giyerek Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil etmek.

Pakize Narin Anadolu Lisesi'nde eğitim öğretimini sürdüren Nahed El Nakib, il ve ilçe genelinde yapılan koşu yarışmalarında birincilikler elde ederek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 3 yıl önce ailesi ile beraber Çerkezköy'e yerleşen genç Nahed, okul derslerindeki başarısının yanı sıra sportif faaliyetlerine de devam etti. Nahed, ilgi duyduğu koşu sporunu Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Göğebakan eşliğinde programlı şekilde yapmaya başladı.Okulun kapalı spor salonu ve toprak sahası etrafında çalışmalarını düzenli antrenman programı ile yapan Nahed, son olarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yapılan koşu yarışmalarında birinci oldu.

Nahed: "Hedefim Türkiye'yi temsil etmek"

İHA muhabirine konuşan Nahed, 3 yıl önce Suriye’den geldiğini belirterek, "Pakize Narin Anadolu Lisesi'nde okumaya başladı. Koşu sporunu çok seviyorum. İlk olarak İstanbul Maratonu’na katıldım fakat başarılı olamadım. Sonra hocalarım bana çok ilgi gösterdiler, destek verdiler. Daha sonra okullar arasında yapılan yarışmalar 3 defa birincilik elde ettim. Şuan tek hedefim Türkiye’yi uluslararası yarışmalarda temsil etmek” dedi.

Veysel Doğruyol: "Okul yönetimi olarak katkı vermeye çalıştık"

Nahed’in okul Müdürü Veysel Doğruyol, Nahed El Nakib’e her türlü desteği vermeye çalıştıklarını kaydetti. Doğruyol, “Nahed bizim okulumuza 3 yıl önce geldi. Suriye’den gelen bir öğrenci kendisi. Öncelikle Nahed geldiği zaman Türkçe, İngilizce, Arapça bu şekilde çalıştık. Okul yönetimi olarak eğitimine bu şekilde katkı vermeye çalıştık. Fakat okulumuzda spor faaliyetlerinde yapılan çalışmalarda onun iyi bir sporcu iyi bir atlet olduğunu gözlemledik. O günden bu yana da beden eğitimi öğretmenimiz Mehmet Göğebakan, birlikte çalışıyorlar. Planlı bir çalışma içerisindeler. Nahed okulumuzu bir çok yarışmada temsil etti. Dereceler elde ve elde etmeye devam edecek bu çalışma temposuyla devam ettiği sürece. Biz Nahed’i seviyoruz. Tabii ki sporu da seviyoruz. Okul yönetimi olarak spor manasında kendisine destek verme gayreti içerisindeyiz. İnşallah hedeflerine ulaşır ve yeni başarılar kazanır” ifadelerini kullandı.

Mehmet Göğebakan: "Nahed'i kutluyorum"

Nahed’in kazandığı başarılarının arkasında olan Pakize Narin Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Göğebakan, Nahed ile gurur duyduklarını kaydetti. Göğebakan, “Nahed 3 yıl önce Suriye’den okulumuza geldi. Biz her sınıfta olduğu gibi Nahed’in sınıfında da sporcu taraması yaptık. Nahed atletizmle uğraştığını Suriye’de de çeşitli atletizm yarışmalarına katıldığını söyledi. Bu bizim için bulunmaz bir fırsat, hazır sporcu bizim için her zaman önemlidir. Nahed ile ilgili antrenman planlamasını yaparak onu il ve ilçede düzenlenen turnuvalara kattık. Orada başarılı oldu ve bize birincilikler getirdi. O nedenle Nahed’i kutluyorum. Okulda olduğu süre içerisinde bu tür yarışmalara katılacak ama ileride Nahed’in Milli takıma gitme gibi bir hedefi var. Bu alanda Nahed’e elimizden gelen desteği vereceğiz. Bunun yanında ise spor bilimleri fakültesine gitmek istiyor. Elimizden gelen bütün desteği vererek hayırlısıyla Nahed’in bu alanda ilerlemesini sonuna kadar destekleyeceğiz.” diye konuştu.

Uğur Bingöl