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Nail Güreli hayatını kaybetti

Gazeteci-yazar Nail Güreli 84 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

Nail Güreli hayatını kaybetti

26 Ekim 2016 19:49

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti eski başkanlarından gazeteci-yazar Nail Güreli İstanbul'da hayatını kaybetti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Olcayto Nail Güreli'nin ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayınladı.

Olcayto başsağlığı mesajında, “Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki başkanlarından kıdemli gazeteci yazar Nail Güreli'yi kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşım ve kardeşim Nail Güreli gazeteciler için örnek bir kişiydi. Gazetecilik mesleğine ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne çok uzun yıllar hizmet verdi.Nail Güreli'yi sevgi ve saygıyla anıyoruz. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz" dedi.

Nail Güreli Kimdir?
1932 doğumlu Nail Güreli, gazeteciliğe, 1952 yılında Hizmet gazetesinde muhabir olarak başladı. Son Posta, Son Telgraf, Tan, Akşam, Vatan, İkdam, Hürriyet Haber Ajansı, Hürriyet, Güneş ve Milliyet gazetelerinde çalışan Güreli Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin çeşitli kademelerinde çalıştı ve 18 Mart 1994'ten 3 Nisan 2001 tarihine kadar başkanlığını yaptı. Mine Güreli ile evli ve bir çocuk babasıydı. 

Etiketler: nail güreli


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