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Naim Süleymanoğlu beyin ameliyatına alındı

Ataşehir’de özel bir hastanede tedavi gören milli halterci Naim Süleymanoğlu, beyindeki kanama ve buna bağlı olarak artan ödem nedeniyle acil olarak beyin ameliyatına alındı.

Naim Süleymanoğlu beyin ameliyatına alındı

11 Kasım 2017 19:24

Siroza bağlı karaciğer yetmezliğinden dolayı 28 Eylül’den bu yana Ataşehir’de özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ve 6 Ekim’de de hastanenin Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Yalçın Polat ile ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatla karaciğer nakli olan, olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, beyindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle ameliyata alındı.

Nakil sonrası karaciğer fonksiyonları sağlıklı düzeye ulaşan ve nakil kaynaklı önemli bir problemi olmayan Süleymanoğlu, beyin kanamasına bağlı ödem nedeniyle bir ayı aşkın süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Süleymanoğlu, beynindeki artan ödeme müdahale edilmek üzere acil ameliyata alındı. Ameliyat, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Akdemir ve ekibi tarafından gerçekleştiriliyor. 

 

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