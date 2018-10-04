İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Naim Süleymanoğlu'nun babalık davasında karar

Naim Süleymanoğlu'nun babalık davasında karar
Naim Süleymanoğlu'nun babalık davasında karar

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu Naim Süleymanoğlu'na Japonya'daki kızı Sekai Mori'nin Büyükçekmece 4'üncü Aile Mahkemesinde açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, Sekai Mori'nin Süleymanoğlu'nun kızı olduğuna karar verdi.

Dünya ve olimpiyat şampiyonu Naim Süleymanoğlu'nun ölümünden sonra Japonya'da yaşayan Sekai Mori, Süleymanoğlu'nun babası olduğuna yönelik dava açmıştı. Bugün Büyükçekmece 4'üncü Aile Mahkemesinde dava görüldü. Mahkemede celse arasında 'feti kabir' işlemi yapıldığı ve alınan doku örneklerinden hazırlanan Adli Tıp raporuna göre Süleymanoğlu'nun yüzde 99,99 davacı Sekai Mori'nin biyolojik babası olduğu söylendi. 4'üncü Aile Mahkemesi de bu doğrultuda kararını verdi. 

Öte yandan mahkemeden çıkan karar neticesinde Süleymanoğlu'nun kızları Esin ve Sezin Süleymanoğlu'nun ise bir üst mahkemeye başvuracağı öğrenildi.  

Murat Delice - Erdal Can İçelli 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.