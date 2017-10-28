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Naim Süleymanoğlu’nun bilinci açık ve durumu iyi

Ataşehir’de özel bir hastanede karaciğer nakli yapılan Dünya, Olimpiyat ve Avrupa şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu’nun bu kez de beyin kanaması geçirdiği ancak bilincinin açık ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Naim Süleymanoğlunun bilinci açık ve durumu iyi

28 Ekim 2017 12:06

Ağustos ayında siroz nedeniyle Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan daha sonra da Ataşehir’de özel bir hastanede tedavisi süren halterci Naim Süleymanoğlu’na karaciğer nakli gerçekleştirilmişti. Süleymanoğlu bu süreci atlatırken bu kez de beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Nakilden sonra yoğun bakım ünitesinde beyin damarlarında kanama olduğu belirtilen Süleymanoğlu’nun bu süreci de atlatması için doktorların çabası sürüyor. Öte yandan, Süleymanoğlu’nun bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Mustafa Esen

 

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