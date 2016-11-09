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Nakille gelen 'ikinci hayat'

İstanbul'da yaşayan böbrek hastası Fatma Topkaya (30), organ nakliyle 'ikinci hayatına' başladı. Yeniden sağlığına kavuşan Topkaya, böbrek naklinden 10 ay sonra bebek beklediğini öğrendi.

Nakille gelen ikinci hayat

09 Kasım 2016 10:27

Evlilik işlemleri sırasında böbrek yetmezliği teşhisi konan ve zorlu bir mücadelenin ardından nakil olarak hayata tutunan Fatma Topkaya (30), yeniden sağlığına kavuşarak 'ikinci hayatına' başladı. Medicana International Ankara Hastanesi'nde yapılan operasyonla sağlığına kavuşan Topkaya, nakilden 10 ay sonra bebek beklediğini öğrendi. Nakil hastalarına umut olan Topkaya, 2 ay sonra bebeğini kucağına almayı bekliyor. Kırıkkale'de yaşayan Fatma Topkaya, "Organ bağışı mucizeler yaratıyor. Olmasa ne ben ne de bebeğim şu an hayattaydık" diyerek mutluluğunu paylaştı.

Medicana International Ankara Hastanesi, 3-9 Kasım Organ Nakli Haftası kapsamında "Organ Bağışı ile Umutlar Yeşeriyor" sloganıyla bir seminer ve söyleşi gerçekleştirdi. Seminerde hastanenin Organ Nakli Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ulaş Sözener, Nefroloji Uzmanları Prof. Dr. Müjdat Yenicesu ve Yasemin Kıraç ile Nakil Koordinatörü Hemş. Necla Özşeker birer konuşma yaparak Türkiye'de ve dünyada organ bağışı ile nakli konusunda katılımcılara bilgi verdi. Söyleşi kısmını yöneten Organ Nakilli Gazeteci Didem Seymen ise hem kendi duygularını paylaştı hem de organ bağışı ve nakliyle hayata dönen hastalarla sohbet etti. Doğuştan böbrek yetmezliği olan Seymen, yaşadığı sıkıntıları paylaştı ve gazeteci olmasaydı organ koordinatörü olmak isteyeceğini aktararak organ bağışı çağrısında bulundu.

Cemaat imamsız kalınca bağışın önemini anladı
Seminerde konuşan Osmaniyeli 43 yaşındaki İmam Selim Gümüş de geçen yıl hastaneye baş ağrısı şikayetiyle başvurduğunda acil böbrek nakli olması gerektiğini öğrendiğini belirtirken, organ bağışının önemini altını çizdi. Gümüş, tıbbi mecburiyet ve kişilerin rızası halinde organ bağışlayarak hayat kurtarmanın dinen doğru olduğunu, bir insana yapılabilecek en büyük iyiliğin de ona sağlık hediye etmek olduğunu vurguladı. İmam Gümüş, "Rahatsızlığımı öğrendim ama 3 gün sonra Ramazan ayı başlayacağı için hemen nakil olmak istemedim. Cemaat beni bekler, olmaz dedim. Ama tabii mecbur kaldık. O zaman ben de imamsız kalan cemaat de organ bağışının önemini anladık" diye konuştu.

Her bağışa, bir fidan
Annesinin böbreği ile hayata dönen Çiğdem Çelik'in hikayesi ve içtenliği de katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Etkinlikte bağışta bulunmak isteyen katılımcılar için bir stant açılarak her bağış karşılığı TEMA'dan bir fidan da hediye edildi.
(AŞ-Y) 


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