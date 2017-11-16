Diğer
Kategoriler

Nakliye kamyonu kontrolden çıktı: 2 yaralı

Ankara’da kontrolden çıkan otomobilin nakliye kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır, 2 kişi yaralandı.

Nakliye kamyonu kontrolden çıktı: 2 yaralı

16 Kasım 2017 07:07
Nakliye kamyonu kontrolden çıktı: 2 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, saat 01.30 sıralarında Yenimahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinden Etimesgut istikametinde seyreden 06 ROP 42 plakalı otomobil, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü önünde, sürücüsü Özgür C.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette ilerlyen Yüksel A.’nın kullandığı 34 SU 0131 plakalı nakliye kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savulan otomobil, zikzaklar çizerek ilerledi. Sürücünün güçlükle durdurduğu araçtaki yolcu Haşim D. otomobilden fırlayarak asfalta düştü. Sürücü Özgür C. de hafif yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları tedavi edilmek üzere Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Haşim D.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri başka kazaların yaşanmasına engel olmak için önlem aldı. 

Caner Ünver - Musa Erdoğan

Etiketler: 2 Yaralı, kaza, Nakliye kamyonu

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç