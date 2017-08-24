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Nakliye kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Konya’da inşaat malzemesi taşıyan tır sürücüsü bir işyerine getirdiği yükün parasını istemesi üzerine çıkan kavgada işyerinde bulunan Mevlüt A. ile Mesut Ş.’yi silahla vurarak yaraladı.

Nakliye kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

24 Ağustos 2017 23:27

Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Adana Çevre Yolu üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce inşaat malzemeleri satan iş yerine yük getiren ve alacağı olduğu öğrenilen Kasım P. parasını istemek için işyeri sahibi Mevlüt A.’nın yanına geldi. İkili arasında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi ile Kasım P. yanında getirdiği silahla Mevlüt A'yı karnından Mesut Ş.'yi ise bacağından yaralandı. Olayın ardından Kasım P., iş yerine geldiği tırla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar işyerine geldi. Mevlüt A. ile Mesut Ş.'yi kanlar içerisinde bulan vatandaşlar yaralıları özel bir hastaneye götürdü. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 

İbrahim Yetkin - Mustafa Yaşar Beşer


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