Nakliye sepetinden düşerek yaralanan işçi yerde sigara içti

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan Taşocağı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde nakliye şirketinin çalışanları, eşya taşımak için kamyonet ile bir binanın önüne geldi. Kamyonetin asansörlü merdivenini 8 katlı binanın en üst katına yükselten çalışanlar, ardından sepete binerek eşya taşımaya başladı. Birkaç tur eşya çıkarttıktan sonra Gürbüz A., tekrardan sepete binerek eşya taşımak istedi.

Metrelerce yüksekten yere düştü

Ancak merdivenle birlikte yukarıya yükselen işçinin içinde bulunduğu sepet bir anda devrildi. Metrelerce yükseklikten kaldırıma düşen işçi kafasını da yere vurdu. Başından yaralanan işçiye ilk müdahaleyi iş arkadaşları peçete ile yaptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçiyi ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Bir eliyle başını tutu diğer eliyle sigara içti

Öte yandan sepetten düştükten sonra başından yaralanan işçinin yaptığı bir hareket şoke etti. İş arkadaşlarıyla birlikte ambulans beklediği esnada işçi, bir eliyle başını tutarak diğer eliyle de sigara içti. Sağlık ekipleri geldiği esnada sigarayı yere bırakan işçi daha sonra ambulansa gitti. Arkadaşları ise devrilen sepeti onarmaya çalıştı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur



