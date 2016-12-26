Diğer
Kategoriler

Nakoulma sözleşmesini tek taraflı feshetti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Nakoulma, sezon başından bu yana alacaklarını tahsil edemeyince sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Nakoulma sözleşmesini tek taraflı feshetti

26 Aralık 2016 18:14

Sezon başında Mersin İdman Yurdu'ndan transfer olan ve alacaklarını tahsil edemeyen Burkina Fasolu Nguımbe Prejuce Nakoulma menajeri aracılığı ile Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu. Başvurduktan sonra Kayserispor Kulübü'ne gelen yazı sonrası kulüp yönetimi Nakoulma ile konuşup bugün için alacaklarını ödeyeceklerini belirtti. Bugün alacaklarını tahsil edemeyen Nakoulma sözleşmesinde yer alan özel madde gereği tek taraflı olarak sözleşmesini feshetti ve serbest kaldı.

Sözleşmesinde bulunan özel madde nedeniyle sözleşmesini fesheden Nakoulma'nın kentten ayrılarak Afrika Kupası'na katılmak üzerine ülkesine gittiği öğrenildi. Öte yandan Nakoulma'nın alacağı ücretin bu hafta içi ödenmesi halinde Afrika Kupası'nın ardından Kayseri'ye gelerek yeniden sözleşme imzalayacağı öğrenildi. 

Etiketler: Kayserispor, Nakoulma, sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti, Spor Toto Süper Lig


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç