Naksan Holding davasında tahliye yok

FETÖ'nün "para kasası" olduğu iddia edilen Naksan Holding'e yönelik davada 21 sanığın yargılanmasına devam edildi. 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve davadan tahliye çıkmadı. Gaziantep'te görülen ve 2.5 gün süren duruşmada Cahit Nakıboğlu'nun talebi olan Milletvekili Ahmet Üzerin tanık olarak dinlenmesine yer olmadığı belirtilerek, talebi reddedildi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Durdu Yetkin Şekerci'nin ise bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenmesi karar verildi.

Sanık Cahit Nakıboğlu'nun etkin pişmanlık yasasından faydalanıp faydalanamayacağı hususu ise Gaziantep KOM Şube ve Ankara KOM Daire Başkanlığı ile yapılacak müzakereler sonucunda karar verileceği açıklandı. Tutuklu sanık Cahit Nakıboğlu'nun adli tıp raporlarının sonuçları da değerlendirilen mahkemede, Nakıboğlu'nun cezaevinde kalmasına herhangi bir engel olmadığı ifade edilerek, tutukluluk halinin devamı kararı verildi.

Tutuklu sanıklar Cahit Nakıboğlu ve oğlu Taner Nakıboğlu, kararın açıklanmasının ardından kelepçelenerek cezaevine tekrar gönderildi, bu sırada mahkeme salonundaki yakınları ise sinir krizleri geçirdi.

Duruşma mevcut delillerin incelenmesi, tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Orhan Erkılıç

