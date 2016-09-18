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Nakşibendi Şeyhi Hacı Ahmet Pakel son yolculuğuna uğurlandı

Denizli’de vefat eden Nakşibendi şeyhlerinden Hacı Ahmet Pakel, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Nakşibendi Şeyhi Hacı Ahmet Pakel son yolculuğuna uğurlandı

18 Eylül 2016 15:06

Denizli’de dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Nakşibendi şeyhlerinden Hacı Ahmet Pakel, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Denizli Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazına; AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve çok sayıda seveni katıldı. 9 gündür tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Pakel, kılınan cenaze namazından sonra cemaatin omuzlarında yaklaşık 1 kilometre taşındı. Cenaze töreninin ardından Pakel, Hacı Ahmet Pakel Vakfı'nda toprağa verildi. 

Medeni Topaloğlu


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