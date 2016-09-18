Denizli’de dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Nakşibendi şeyhlerinden Hacı Ahmet Pakel, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Denizli Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazına; AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve çok sayıda seveni katıldı. 9 gündür tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Pakel, kılınan cenaze namazından sonra cemaatin omuzlarında yaklaşık 1 kilometre taşındı. Cenaze töreninin ardından Pakel, Hacı Ahmet Pakel Vakfı'nda toprağa verildi.

Medeni Topaloğlu