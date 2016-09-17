Denizli’de Nakşibendi Şeyhi olarak tanınan 80 yaşındaki Hacı Ahmet Pakel, geçtiğimiz hafta solunum yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. 9 gündür tedavi altında olan Pakel, bulunduğu özel hastanede hayatını kaybetti.

Hacı Ahmet Pakel’in ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Pakel‘in ölüm haberini alan diğer illerdeki sevenlerinin Denizli’ye gelmek için yola çıktığı belirtildi. Hacı Ahmet Pakel’in cenazesinin yarın Ulu Cami'de öğle namazının ardından Hacı Ahmet Pakel Vakfı'nda defnedileceği belirtildi.

Medeni Topaloğlu