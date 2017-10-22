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Namaz kılmak için cami önünde bekleyen yaşlı adam darp edildi

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde cami önünde bekleyen bir vatandaş, sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı öldüresiye darp edildi.

Namaz kılmak için cami önünde bekleyen yaşlı adam darp edildi

22 Ekim 2017 18:29

Edinilen bilgiye göre, namaz kılmak için Kocaeli Karamürsel Merkez Camisi’ne giden Ahmet Gökgün (75) isimli vatandaş cami bahçesinde beklerken isminin Yaşar olduğu öğrenilen şahıs tarafından darp edildi. Elindeki metal ayakkabı çekeceği ile Ahmet Gökgün’ün kafasına defalarca vuran Yaşar isimli şahıs, Ahmet Gökgün’ün darbelerin etkisiyle yere düşmesiyle olay yerinden kaçtı. Olayı göre vatandaşlar tarafından ambulansa haber verildi.

Hızlı bir şekilde olay yerine intikal eden ambulans ekipleri tarafından Ahmet Gökgün Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olay yerine gelen emniyet mensupları ise görgü tanıklarından aldığı bilgiler doğrultusunda Ahmet Gökgün’e saldıran zanlının yakalanması için çalışma başlattı. 

Uğur Buber

Etiketler: darp, Kocaeli, yaşlı adam

 

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