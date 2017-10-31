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Namaza geldiler caminin yandığını gördüler

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki bir camide çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası camide maddi hasar meydana gelirken, Kuran-ı Kerim ve ilmihal kitaplarının yanmadığı görüldü.

Namaza geldiler caminin yandığını gördüler

31 Ekim 2017 19:45

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Karapınar Mahallesinde bulunan Karapınar Mahalle Camisinin imam odasında öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Durumu gören görevliler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çıkan yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

"Namaza geldik caminin yandığını gördük"

Namaz için camiye gelen Reis Kullukçu isimli bir vatandaş yaptığı açıklamada, "Namaza geldik, cami yanmış. Ezan okunmuştu Mustafa abi ile namaza geldik. Baktık cami yanmış itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Vatandaşlar hemen durumu bildirmiş. İçeri bir girdim tamamen yanmış" derken, Karapınar Mahalle Camisi İmamı İsmail Var, "Büyük ihtimalle elektrik panosundan yaptı. Elektrik direğinden zaman zaman alev çıkıyordu zaten. Haber verdik düzeldi ama herhangi bir kundaklamadan şüphelenmiyoruz. Camimizde büyük bir zarar yok. İmam odasında kitaplar yanmış, halı ve koltuk yanmış. Camiye çok büyük bir hasar vermedi. Halılar yıkanır, is giderse camimiz ibadete açılır" diye konuştu.
Öte yandan, çıkan yangın sonrasında Kuran-ı Kerim ve ilmihal kitaplarının yanmadığı görüldü. 

Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek
 

Etiketler: cami, namaz

 

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