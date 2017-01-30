Cleanartnano Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Esen, nanoteknoloji uygulamasının araç bakımı ve temizliği kolaylaştırdığı belirtti. Esen, araç sahibi olmak kadar sahip olunan otomobile iyi bakmanın önemli olduğunu vurulayarak “Yılda bir kez de olsa hepimizin arabasının bakımını yaptırma gibi bir görevi olur.Harcadığımız para ve zaman tamamen otomobillerimizin yüksek performanslı, düzgün ve sağlıklı bir biçimde çalışması içindir. Nanoteknoloji, 'geleceğin teknolojisi' olarak bilim dünyasında uzun yıllardır yankı uyandıran, her geçen gün verilen önemin arttığı, hayatımızın hemen hemen her noktasına ulaşmış ve kullanım alanlarının artışı dünyanın gelişim hızına doğrudan etki eden bir araştırma-geliştirme teknolojisidir. Uzmanların ve gelecek bilimcilerinin verdiği bilgilere göre; elektrik, araba, telefon, internet vb. buluşlar gibi nanoteknoloji de dünyayı değiştirmektedir ve gelecekte nanoteknoloji içermeyen sektör olmayacağını öngörmektedirler” dedi.

Yüzeylerin nano yüzey koruma uygulama sonrası gösterdikleri değişen özelliklere 'Akıllı Yüzey Koruma Katman Teknolojisi' de denildiğini söyleyen Esen “Çok geniş kullanım alanında sahip olan nanoteknoloji yelpazesinin içinde yalnızca küçük bir alandır. Nano boyuttaki parçacıklar, günümüz makro dünyadan bildiğimiz özelliklere sahip değildirler aksine yakın geçmişe kadar bilmediğimiz ve her geçen saniye keşfettiğimiz farklı özelliklere sahiptirler. Uygulama esnasında yüzey üzerinde oluşturulan nano ölçekli ultra ince katman sayesinde, bu keşfedilen farklı özellikler yüzeylere kazandırılabilmektedir” diye konuştu.

“Clean Art Nanoteknoloji yüzey koruma ürünleri yoğun ilgi görüyor”

“1 nanometre (nm), 10-9 metre olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir deyişle metrenin milyarda biri bir nanometreye eşittir ve bir saç telinin çapının yaklaşık 80 bin defa küçültülmesiyle ulaşılabilecek bir uzunluktur. Bu ölçekte günlük hayatta aşina olduğumuz klasik fizik yasaları geçerli değildir” diyen Esen, “Nanoteknoloji, maddenin atomik ve moleküler seviyede kontrolüdür. National Nanotechnology Initiative‘nin ‘En az bir boyutunun büyüklüğü 1’den 100 nanometreye kadar olan maddenin kontrolü’ ifadesi en genel tanım olarak kabul görmektedir. Nanoteknoloji Yüzey Koruma/Kaplama olarak ifade edilen bu yeni teknoloji, uygulama yapılan yüzeylerin elle tutulabilirliği, hava ve ışık geçirgenliği vb. orijinal özelliklerini değiştirmeden mekanik ve kimyasal etkilere karşı direncini arttırmaktadır. Uygulama yapılan yüzeylere renk doygunluğu, parlaklık kazandırır. Antibakteriyel özellik, küf ve korozyona karşı direnç, su tutmaz özellik, kir oluşumunu engelleme vb. pek çok özelliği insan sağlığı ve çevreye karşı duyarlı olarak kazandırmaktadır. İnsan saçından çok daha ince ve göz ile görülmeyen nanoteknolojik bu katman, fiziki olarak yüzey ile çok sağlam bağ kurmaktadır ve sadece yüksek mekanik aşınma ile yok edilebilmektedir. Endüstriyel üretim esnasında ya da son ürün aşamasında, istenilen yüzeye tercih edilen nanoteknoloji yüzey koruma özelliği kazandırılabilmektedir” şeklinde konuştu.

Nanoteknoloji yüzey koruma ürünleri Uygulamaları nerelerde kullanılır?

Nanoteknoloji Yüzey Koruma Ürünleri çok farklı özelliklere sahip yüzeylere uygulanabildiğini dile getiren Esen konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Farklı teknikler kullanılarak pürüzlü, pürüzsüz, boyalı, boyasız, parlak veya emici yüzeylere sahip doğal ve yapay malzemelere üretim esnasında ya da sonrasında uygulanabilir.

Clean Art Nanoteknoloji yüzey koruma ürünleri faydaları

Uzun süreli koruma sağlamaktadır. Uygulanan yüzeyin orjinalliğini korumaktadır. Çizilme vb. mekanik etkilere karşı yüksek performanslı koruma sağlamaktadır. Yüksek ısıya karşı dayanıklıdır. Zift, yağmur suyu vb. kimyasal etkilere karşı yüksek performanslı koruma sağlamaktadır. Kir, yağ ve su itici özellik sağlamaktadır. Kolay temizlenebilme özelliği ile avantaj sağlamaktadır. Herhangi bir kimyasal temizleyiciye ihtiyaç duyulmaz. Parlaklık ve renk doygunluğu kazandırır. Ultraviyole (UV) ışınlarının zararlı etkilerine karşı tam koruma sağlamaktadır. Pas oluşumu, küf oluşumu ve korozyona karşı dirençlidir. Antibakteriyel özellik kazandırır. İnsan sağlığı ve çevreye karşı duyarlıdır. Clean Art Nanoteknoloji Yüzey Koruma Ürünleri Koruma Süresi, Nanoteknoloji Yüzey Koruma katmanın dayanıklılık süresi; çevre koşulları, temizlik periyodları ya da yüzey şartlarına göre değişiklik göstermektedir. Koruma süresinin geçerliliği için önerilen kullanım ve temizlik kurallarına uyulması temel ilkedir. Uygun kullanım ve temizlik ilkeleri ile yapılan uygulamaya göre yüzey koruması 2 yıl ile 5 yıl arasında değişmektedir; hatta bazı özel uygulamalarda 10 yıl ve fazlasına ulaşabilen koruma süresi sağlamak mümkündür.

Bayilikler verilecek

Türkiye genelinde bayilikler verileceğini söyleyen Cleanartnano Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Esen, “Clean Art Nano, son yıllarda günlük hayatta da sıkça kullanılmaya başlayan 'Franchising' daha özet bir ifade ile sözleşmeye dayalı, bütünleşmiş pazarlama sistemi ile çalışan bir kuruluştur. Franchising, Türkçe'de bayilik kelimesi ile birçok benzer özelliğe sahip olsa da daha sistematik ve ciddi bir sistemdir. Franchising kelimesini Türkçe'de bir kelime ile ifade etmek mümkün olmadığından Clean Art Nano Uygulama Merkezleri'mize 'Bayilik, İş Ortağı' ünvanlarını daha uygun bulmaktayız. Clean Art Nano Uygulama Merkezi kurmayı talep eden siz değerli iş ortaklarımıza kurulum, teknik destek, reklam desteği vb. konularda ilk andan itibaren yardımcı olmaktayız. İş ortaklarımız ile ilişkilerimizin tamamını Kazan-Kazan Yaklaşımı'na göre kurmaktayız. İş ortaklarımız ile aynı oranda büyümemizi ve ilerlememizi sağlayan bu yaklaşım kuruluşumuzun temelinde var olan bir felsefedir”.