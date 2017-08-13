Nanoteknolojide kümelenme atağı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi BUTEKOM, Türkiye’nin nanoteknoloji konusundaki bilim ve teknik kapasitesini güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Nanoteknoloji Mükemmeliyet Merkezi’nin kuruluş hazırlıklarına devam eden BUTEKOM, TÜBİTAK MAM koordinasyonunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programı’na başvurulması planlanan Nanoteknoloji Kümelenmesi için de çalışmalara başladı. BTSO ve Uludağ Üniversitesi’nin destekleyici kuruluşları arasında yer aldığı projede enerji, otomotiv, havacılık ve savunma, elektronik, tekstil, sağlık ve inşaat sektörlerinden 31 firma yer alırken, projeyle her sektöre yönelik nanoteknoloji kapsamında en az iki yerli ürün geliştirilmesi hedefleniyor.

BUTEKOM ile TÜBİTAK MAM’ın ortaklaşa gerçekleştirdiği projede tekstil sektörüne yönelik BUTEKOM tarafından dört farklı proje önerisi hazırlandı. Tekstil ürünlerine güç tutuşur, antibakteriyellik ve çok fonksiyonluluk (antibakteriyallik, leke dayanımı, UV dayanımı) özelliklerinin kazandırılması amaçlanan projelerden ‘güç tutuşur’ konulu projeye 7 firma ve iki kurum ortaklığında başvuru yapılması amaçlanıyor. Nanoboyutta geliştirilecek ürünlerin tekstil sektöründe farklı üretim yöntemlerinde kullanımına yönelik süreçlerin oluşturulacağı projede ‘güç tutuşur’ özelliğe sahip ürünlerin tasarımı üzerine yoğunlaşılacak. Geliştirilen ürünlerin askeri üniformalar, kişisel koruyucu donanımlar, itfaiye ve polis giysileri gibi yüksek performans gerektiren durumlarda olası yangın risklerine karşı kullanılması amaçlanıyor. Tekstil ve kimya sektörlerinde katma değeri artıracak ve akademik çalışmalara da hız kazandıracak olan projenin Kümelenme Destek Programına alınması durumunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından firmalara beş yıl süresince 25 milyon TL’ye varan destek sağlanacak.

102 milyon liralık destek

Kümelenme Destek Programı ile imalat sanayinde üretim ve bilgi temelli bir dönüşüm sağlanması ve firmaların rekabet güçlerinin artırılması hedefleniyor. Aynı sektörlerde veya birbirini tamamlayan sektörlerde faaliyet gösteren firmaların, üniversite ve kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde yürüttüğü çalışmalar, küme üyelerinin ve sektörlerin uluslararası alanda daha güçlü bir konuma yükselmesini sağlıyor. Son olarak geçtiğimiz yıl aralarında Bursa Sürdürülebilir Ev Tekstili Kümelenmesi’nin de bulunduğu 5 kümeye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından toplamda 102 milyon lira tutarında destek verilmeye başlandı.