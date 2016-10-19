NAPOLİ 1-2 BEŞİKTAŞ (CANLI)

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(Haber maçtaki gelişmelere göre sürekli güncellenmektedir)

62'Mertens hücumda topla buluştu. Marcelo araya girdi ve topu uzaklaştırdı. Korner...

59'Kalidou Koulibaly'nin pasında Beck araya girdi. Sontasında temsilcimiz hızlı çıktı. Quaresma sağ taraftan ilk rakibini geçti. İkinci rakibini geçemedi ve topu kaybetti.

53'Adriano sol kanatta Maggio'nun müdahalesi sonrası yerde kaldı. Sarı kart isteyen Adriano sarı kart gördü. Faulu yapan Maggio'da kart gören diğer isim oldu.

52'Aboubakar sol çizgiden ilerledi. Adriano'ya topu aktardı. Adriano'nun pası Quaresma'ya geçmedi ve savunma araya girdi.

50'Lorenzo Insigne'nin penaltı vuruşunda Fabri sol köşeden topu çıkardı.

49'Napoli penaltı kazandı. Callejon topla buluştu. Vuruşunda top Fabri'den döndü. Sonrasında top Mertens'in önünde kaldı. Fabri'nin Mertens'e yaptığı harekete hakem faul kararı verdi.

48'Sol taraftan Lorenzo Insigne topu getirdi. Ortasında top Fabri'de kaldı.

48'Adriano'nun pasında Quaresma sağ kanatta topla buluştu. Sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı. Top yandan auta çıktı.

47'Kapılan topta Tolgay yerde kaldı. Hakem faul kararı verdi. Temsilcimiz paslaşarak kullandı.

46' Maçta 2. yarıya temsilcimiz Beşiktaş başladı

45 iLK YARI SONU.. BEŞİKTAŞ 2-1 ÖNDE

41'Qauresma ceza sahasına girdi. Rakibini geçemedi ve Beck'e de aktaramadı. Top auta çıktı.

40'Kullanılan kornerde Christian Maggio kafayı vurdu. Top yandan auta çıktı.

38'Jorginho'nun geri pasında top Aboubakar'da kaldı. Aboubakar ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ve top ağlarla buluştu.

38' GOOOOOOOOL Aboubakar

34'Caner sol kanattan ortasını yaptı. Aboubakar uygun pozisyonda vuruşunu yapamadı. Yardımcı hakem öncesinde ofsayt bayrağını kaldırmıştı.

33'Köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştırdı. Sonrasında Quaresma sağ tarafta rakibini geçemedi. Beşiktaş yeni atak geliştiriyor.

30'Jose Callejon ceza sahasının sağ tarafında topla buluştu. İçeriye çevirdiği topta Mertens topu boş kaleye gönderdi ve beraberliği sağladı.

30' GOL! Mertens

28'Piotr Zielinski derinlemesine gönderdi. Fabri, Jose Callejon'dan önce çıktı ve topun sahibi oldu. Sonrasında Quaresma sağ kanattan ilerlemek istedi ancak rakibini geçemedi.

23' Jose Callejon sağ taraftan ortaladı. Top Tolgay'dan döndü. Sonrasında Beşiktaş hızlı çıktı. Quaresma'nın pasında Aboubakar hareketlendi. Aboubakar yerde kaldı. Hakem devam kararı verdi.

16' Hamsik'in pasında Faouzi Ghoulam hareketlendi. Savunma hata yapmadı. Napoli korner kazandı.

12' GOOOOOOOL! Adriano Quaresma sağ kanattan topu getirdi. Beck'e pasını verdi. Beck'in ortasında top savunmaya çarptı. Tolgay önünde kalan topu Quaresma'ya aktardı. Quaresma sağ çizgiden içeriye çevirdi. Adriano arka direkten vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.

11 'Caner, Aboubakar'a doğru uzun bir pas düşündü. Napoli savunması başarılı.

4' Napoli köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Mertens penaltı noktasında topla buluştu. Sert vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

3' Tolgay kritik bir top kaybı yaptı. Dries Mertens sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Şutunda top savunmaya çarptı ve korner.

1' Maça Napoli başladı

MAÇIN DETAYLARI

Stat: San Paolo

Hakemler: Sergei Karasev xx, Anton Averianov xx, Tikhon Kalugin xxReina xx, Ghoulam xx, Koulibaly xx, Insigne xxx, Chiriches xx, Zielinski xx, Hamsik xx, Jorginho xx, Callejon xx, Maggio xx, Mertens xxxYedekler: Luigi Sepe, Nikola Maksimovic, Elseid Hysaj, Allan Marques, Amadou Diawara, Emanuele Giaccherini, Manolo GabbiadiniTeknik Direktör: Maurizio SarriFabri xxx, Beck xx, Marcelo xxx, Tosic xx, Caner xx, Atiba xxx, Necip xx, Tolgay xx, Adriano xxx, Quaresma xxx, Aboubakar xxxYedekler: Tolga Zengin, Luiz Rhodolfo, Gökhan Gönül, Anderson Talisca, Gökhan İnler, Olcay Şahan, Cenk TosunTeknik Direktör: Şenol GüneşGoller: Adriano (dk. 13), Aboubakar (dk. 38) (Beşiktaş), Mertens (dk. 30) (Napoli)

San Paolo Stadyumu’nda oynanacak mücadelede sahaya çıkacak ilk 11’ler şöyle:

Napoli: "Reina, Ghoulam, Koulibaly, Insigne, Chiricheş, Zielinski, Hamsik, Jorginho, Callejon, Maggio, Mertens."

Beşiktaş: "Fabri, Beck, Marcelo, Tosic, Caner, Atiba, Necip, Tolgay, Adriano, Quaresma, Aboubakar."

CENK TOSUN YEDEK

Şenol Güneş, forvette Aboubakar'ı oynatıp Cenk Tosun'u yedek soyunduracak..