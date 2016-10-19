UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda Beşiktaş, deplasmanda İtalya temsilcisi Napoli ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, sahadan 3-2 galip ayrılarak puanını 5 yükseltti ve gruptan çıkmak adına önemli bir avantaj elde etti.

Beşiktaş, Napoli deplasmanından 3 puanı 3 golle aldı. Siyah-beyazlılar grubun en güçlü ekibi olan Napoli'yi evinde adeta dize getirdi. Karşılaşma öncesi Napoli'yi mutlak favori gösteren İtalyanlar hezimete uğrarken, siyah-beyazlı takım 5 puanla grupta ikinci sıraya yerleşti.

Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında Beşiktaş, Napoli'yi deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup ederek tarihinin en önemli skorlarından birini aldı. Şenol Güneş'in öğrencileri Şampiyonlar Ligi'nin ikinci devresine 5 puanla giriyor.

Kartal disiplinden taviz vermedi

Maça kontrollü oyunla başlayan Beşiktaş, karşılaşmanın ilk dakikalarında Napoli'nin ataklarına sahada en doğru şekilde uyguladığı kompakt oyunla yanıt verdi. Tek forvet tercihiyle sahadaki yerini alan Şenol Güneş ve öğrencileri, sahada basmadık yer bırakmadı. Dersine iyi çalışan Güneş ve teknik ekibi, Napoli'nin zaaflarını değerlendirdi ve karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. 12'de Adriano ile önce geçen siyah-beyazlılara, Mertens 30'da yanıt verdi. 38'de ise gol orucunu bozan Aboubakar, ilk yarının skorunu belirledi. 1-2

İkinci yarıda da aynı dizilişle sahada olan Şenol Güneş ve öğrencileri, bu yarının ilk dakikalarında yine kompakt oyunuyla rakibine açık vermedi. Ancak 69'da hakemin penaltı noktasını göstermesi sonrası Gabbiadini, Fabri'nin koruduğu ağları havalandırdı. Moralini bozmayan ve sahadaki disiplininden vazgeçmeyen Beşiktaşlı futbolcular, maçın son bölümlerinde Napoli'nin yorgunluğunu avantaja dönüştürerek top yapmaya başladı. Siyah-beyazlılar 86'da ise Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta Aboubakar'ın şık golüyle maçtan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Fabri Beşiktaş'ı oyunda tuttu

Siyah-beyazlı takımın tecrübeli file bekçisi Fabri, karşılaşmaya damga vuran isimdi. Maçın başından itibaren yaptığı kurtarışlarla İspanyol kaleci takımın direncini artırdı. Geride de topu oyuna doğru sokan Fabri, 50'nci dakikada Lorenzo İnsigne'nin penaltısında ise kalesinde geçit vermedi. Ağlarında 2 gol görse de İspanyol kalecinin performansı maçın en iyileri arasına girmesine sebep oldu.

Aboubakar siftah yaptı

Beşiktaş'a geldiği günden bu yana eleştirilen ve gol atamayan Vincent Aboubakar, Napoli deplasmanında uçuşa geçti. Kara Kartal'ın Kamerunlu yıldızı, Beşiktaş formasıyla da siftah yaptı. Ligde 5 maçta forma giyen 153 dakika sahada kalan Aboubakar henüz gol kaydedemedi. Açılışı Şampiyonlar Ligi'nde yapan 24 yaşındaki futbolcunun burada bulduğu moralle performansını artıracağı ön görülüyor.

İstatistik Napoli'nin 3 puan Beşiktaş'ın

Napoli - Beşiktaş karşılaşmasının 90 dakikası boyunca İtalyan ekibi yüzde 63'e yüzde 37 topla oynama üstünlüğü ile mücadele etti. Beşiktaş topu ayağında yeteri kadar tutmasa da rakip kaleye 9 şut gönderdi ve bunun 3'ünde isabet sağlarken, bu 3 isabet ağlarla buluştu. Sarri'nin öğrencileri ise Beşiktaş kalesine 17 şut çekti, 8'inde isabet sağladı. Kaleyi bulan tehlikeli 6 şutu ise Fabri engelledi. 484 pas yapan Napoli'ye Beşiktaş 266 pas ile cevap verdi. Siyah-beyazlılar karşılaşma boyunca 1 korner kullanırken, İtalyan ekibi 17 köşe vuruşu kullandı.

Maçtan dakikalar

4. dakikada sağ kanattan paslaşarak kullanılan korner atışında Faouzi’nin yerden ortasında penaltı noktası üzerinde Mertens’in şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

13. dakikada Tolgay’ın pası ile ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Quaresma’nın yerden ortasında arka direkte Adriano’nun şutunda top filelerle buluştu. 0-1

18. dakikada Insigne’nin ortasında ceza sahası sol kanadında Mertens’in gelişine şutunda kaleci Fabri topu kornere çeldi.

29. dakikada defanstan dönen topu ceza sahası sol çaprazında göğsüyle yere indiren Insigne’nin ortasında Mertens’in kafa vuruşu auta gitti.

30. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Callejon’un yerden ortasında altıpas içinde Mertens topu ağlara yolladı. 1-1

38. dakikada defansın hatasıyla topla buluşan Aboubakar’ın sol kanattan ceza sahasına girer girmez şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

39. dakikada ceza yayının hemen gerisinden Zielinski’nin sert şutunu kaleci Fabri kornere tokatladı.

49. dakikada kaleci Fabri’nin ceza sahası içinde Mertens’i düşürmesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi.

50. dakikada penaltı atışını kullanan Insigne’nin şutunda kaleci Fabri sol köşeye uzanarak topu kurtardı.

62. dakikada Quaresma’nın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Beck’in şutu farklı şekilde auta gitti.

68. dakikada ceza sahası içinde Caner, Mertens’i düşürünce hakem ikinci kez penaltı kararı verdi.

69. dakikada penaltı atışını kullanan Gabbiadini’nin şutunda top filelere gitti. 2-2

70. dakikada sol kanattan Ghoulam’un ortasında ön direkte Mertens’in kafa vuruşunda kaleci Fabri topu çeldi.

86. dakikada sol kanattan Quaresma’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Aboubakar’ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-3

Stat: San Paolo

Hakemler: Sergei Karasev xx, Anton Averianov xx, Tikhon Kalugin xx

Napoli: Reina x, Ghoulam xx, Koulibaly x, Insigne x (Gabbiadini dk. 65 xx), Chiriches x, Zielinski x (Marques dk. 82 x), Hamsik x, Jorginho xx (Diawara dk. 70 x), Callejon xx, Maggio xx, Mertens xx

Yedekler: Luigi Sepe, Nikola Maksimovic, Elseid Hysaj, Emanuele Giaccherini

Teknik Direktör: Maurizio Sarri

Beşiktaş: Fabri xxxx, Beck xxx, Marcelo xxx, Tosic xxx, Caner xxx, Atiba xxx, Necip xx (Talisca dk. 90 ?), Tolgay xx (Cenk Tosun dk. 75 x), Adriano xxx (Gökhan İnler dk. 70 x), Quaresma xxx, Aboubakar xxx

Yedekler: Tolga Zengin, Luiz Rhodolfo, Gökhan Gönül, Anderson Talisca, Olcay Şahan

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Adriano (dk. 13), Aboubakar (dk. 38 ve 86) (Beşiktaş), Mertens (dk. 30), Gabbiadini (dk. 69 pen.) (Napoli)

Sarı kartlar: Adriano, Caner, Aboubakar (Beşiktaş), Maggio (Napoli)

Doğan Gündoğdu