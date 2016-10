İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE NAPOLİ BEŞİKTAŞ MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR LİSTESİ

Napoli - Beşiktaş maçı geniş özeti ve golleri izle / Maç kaç kaç? (Napoli Beşiktaş)

İDMAN TV FREKANSLARI

Be Sport 1(Belçika)

beIN Sports Connetct EPANA

BT Sport 1/HD, Canal+Futbol

Canal+ Sport (Fransa)

Canal + Sport (Polonya)

Daiema Sport 2 HD

Digi Sport 1 (Macaristan)

Dolce Sport

ESPN Caribbean

Fox Sports (İtalya)

Futbol 1 (Ukrayna)

GO Sports 2

KAZ Sport, Lig tv3

Ntv Plus Futbol 1

O2 Sport (Çek Cumhuriyet)

İdman Tv

OLL TV Player

Sky Sport 2 (Almanya)

HD, Sport 1 (israil)

İDMAN TV FREKANSLARI

Uydu: AzerSpace

Frekans: 11169 H 20400

Biss: 345 345 00 345 345 00

İnternetten izlemek için: http://www.idmantv.az/

AZ TV FREKANSLARI

Uydu: Azerspace-1

Frekans: 11169

Sembol: 20400

Fec: 5/6

Polarizasyon: H- Yatay

İnternetten izlemek için: http://www.aztv.az/index.php?lang=az

SKY SPORT 5 FREKANSI

Uydu Adı: Astra 1M

Frekansı:12.304

Sembol:27500

Fec :9/10

Polarizasyon: (V) Dikey

İnternetten izlemek için: http://www.skysports.com/watch/sky-sports-5