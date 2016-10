'Napoli Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta, Napoli Beşiktaş maçını şifresiz veren kanallar hangileri, Beşiktaş Napoli maçı şifresiz canlı izle, Napoli Beşiktaş İdman Tv canlı izle

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE NAPOLİ BEŞİKTAŞ MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR LİSTESİ

Be Sport 1(Belçika)

beIN Sports Connetct EPANA

BT Sport 1/HD, Canal+Futbol

Canal+ Sport (Fransa)

Canal + Sport (Polonya)

Daiema Sport 2 HD

Digi Sport 1 (Macaristan)

Dolce Sport

Be www.haberler12.com

ESPN Caribbean

Fox Sports (İtalya)

Futbol 1 (Ukrayna)

GO Sports 2

KAZ Sport, Lig tv3

Ntv Plus Futbol 1

O2 Sport (Çek Cumhuriyet)

İdman Tv

OLL TV Player

Sky Sport 2 (Almanya)

HD, Sport 1 (israil)

İDMAN TV FREKANSLARI

Uydu: AzerSpace

Frekans: 11169 H 20400

Biss: 345 345 00 345 345 00

İnternetten izlemek için: http://www.idmantv.az/

AZ TV FREKANSLARI

Uydu: Azerspace-1

Frekans: 11169

Sembol: 20400

Fec: 5/6

Polarizasyon: H- Yatay

İnternetten izlemek için: http://www.aztv.az/index.php?lang=az

SKY SPORT 5 FREKANSI

Uydu Adı: Astra 1M

Frekansı:12.304

Sembol:27500

Fec :9/10

Polarizasyon: (V) Dikey

İnternetten izlemek için: http://www.skysports.com/watch/sky-sports-5