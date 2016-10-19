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Napoli Beşiktaş maçı İdman TV şifresiz CANLI İZLE.. Beşiktaş Napoli maçı AZ TV şifresiz canlı izle

Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek temsilcimiz Beşiktaş, İtalyan takımı Napoli'ye konuk oluyor. Beşiktaş - Napoli maçı Siyah Beyazlıların gruptan çıkma durumunu da iyice belirleyecek. Bizlerde maç ile ilgili arayacağınız ''Napoli Beşiktaş maçı İdman TV şifresiz CANLI İZLE.. Beşiktaş Napoli maçı AZ TV şifresiz canlı izle, Beşiktaş Napoli maçı şifresiz canlı izle, Napoli Beşiktaş İdman Tv canlı izle'' gibi kelimelerle aklınızdaki sorulara cevap vermeye çalışacağız...

Napoli Beşiktaş maçı İdman TV şifresiz CANLI İZLE.. Beşiktaş Napoli maçı AZ TV şifresiz canlı izle

19 Ekim 2016 18:53

Napoli Beşiktaş maçı İdman TV şifresiz CANLI İZLE.. Beşiktaş Napoli maçı AZ TV şifresiz canlı izle,  Beşiktaş Napoli maçı şifresiz canlı izle, Napoli Beşiktaş İdman Tv canlı izle

Napoli Beşiktaş maçı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin standart saati olan 21.45'te başlayacak. Bu maçla birlikte aynı saatte B grubunun diğer karşılaşması olan Dinamo Kiev - Benfica mücadelesi başlayacak. Gruptaki ilk maçında Benfica ile deplasmanda karşılaşan Siyah-Beyazlılar, sahadan Talisca’nın maçın son anlarında attığı frikik golüyle 1-1’lik eşitlikle ayrılmıştı.

İDMAN TV FREKANSLARI

Hotbird Frekans:11168
Pol.:Yatay(H)
Symbol:20400
Fec:5/6
Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 yada 12 34 56 9C 65 43 21 9C
İdman Tv Türksat frekansı
Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz
Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)
Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4
Türksat 4A Frekans : 11747 MHz
Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)
Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz
Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)
Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4
Türksat 4A Frekans : 11747 MHz
Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)
Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İnternetten izlemek için: http://www.idmantv.az/

 

AZ TV FREKANSLARI
Uydu : Azerspace-1
Frekans: 11169
Sembol: 20400
Fec: 5/6
Polarizasyon: H- Yatay
AZTV Hotbird uydusu frekansı
Frekans:11168 Pol.:Yatay(H)
Symbol:20400 Fec:5/6Biss: 
12 34 56 00 65 43 21 00 veya 12 34 56 9C 65 43 21 9C 

İnternetten izlemek için: http://www.aztv.az/index.php?lang=az

 

SKY SPORT 5 FREKANSI

Uydu Adı: Astra 1M
Frekansı:12.304
Sembol:27500
Fec :9/10
Polarizasyon: (V) Dikey

İnternetten izlemek için: http://www.skysports.com/watch/sky-sports-5

 

İDMAN TV FREKANSI NASIL AYARLANIR?

İdman TV üzerinden Napoli Beşiktaş maçını şifresiz ve canlı yayınla izlemek için uydu frekansını ayarlamanız gerekiyor. Uydu frekansı nasıl ayarlanır diyorsanız işte 8 adımda yapmanız gerekenler;

1. Adım: Ana menüye girebilmek için; uzaktan kumandanızda 'MENÜ' veya 'SETUP' yazan düğmeye basınız.

2. Adım: Uydu alıcısı marka modeline göre; 'KANAL ARAMA' , 'MANUEL ARAMA' , 'KANAL EKLEME' , 'EL İLE ARAMA' gibi menülerden hangisi beliriyor ise YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak ona gelip 'OK' e basınız.

3. Adım: Açılan pencerede yine uydu alıcısının marka modeline göre; 'TP FREKANSI' , 'ALIŞ FREKANSI' , 'FREKANS' , 'UYDU FREKANSI' seçeneklerinden biri belirecektir, YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak İdman TV yeni frekansı olan '11168' değerini girin.

4. Adım: Yine aynı ekranda 'SEMBOL ORANI' yada 'SYMBOL RATE' değeri olacaktır. YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak '20400' girin..

5. Adım: Yine aynı ekranda bulunan ve 'POLARIZASYON' yada 'POL' şeklinde bir yazı olacaktır. YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ-SOL ok tuşlarıyla 'H-Yatay' olacak şekilde değiştirin.

6. Adım: Yine aynı ekranda bulunan 'FEC' değerini değiştirmek için YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ-SOL ok tuşlarıyla '5/6' seçilmelidir. Bazı uydu alıcılarında bu değerin girilebileceği bir alan bulunmamaktadır. Bu durumda bu değerin girilmesine gerek yoktur.

7. Adım: Son olarak 'OK' tuşuna basarak İdman TV yeni Uydu parametrelerini kaydetmiş olacaksınız. Aramayı tamamlayabilmek için Uydu Alıcısı marka modeline göre değişen 'ARAMA BAŞLAT' yada 'TP ARA' seçeneğinin üstüne gelerek arama işlemi başlatmanız gerekmektedir.

8. Adım: Arama işlemi tamamlandıktan sonra Uydu Alıcısı yeni aranan kanalı kanal listesinin en sonuna kaydedecektir.

 

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