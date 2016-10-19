Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek temsilcimiz Beşiktaş, İtalyan takımı Napoli'ye konuk oluyor.
Şenol Güneş, forvette Aboubakar'ı oynatıp Cenk Tosun'u yedek soyunduracak..
İŞTE İLK 11'LER
NAPOLİ: Pepe Reina, Elseid Hysaj, Raul Albiol, Faouzi Ghoulam, Kalidou Koulibaly, Marek Hamsik, Allan, Jorginho, Jose Callejon, Dries Mertens, Lorenzo Insigne
TEKNİK DİREKTÖR: Maurizio Sarri
BEŞİKTAŞ: Fabri, Andreas Beck, Marcelo, Dusko Tosic, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Adriano Anderson Talisca, Quaresma, Vincent Aboubakar
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş