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Napoli - Beşiktaş maçı ilk 11'leri açıklandı... İşte Napoli Beşiktaş ilk 11'leri

Şampiyonlar Ligi grubunda çıktığı iki karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrılan temsilcimiz Beşiktaş, Napoli ile karşı karşıya geliyor.

Napoli - Beşiktaş maçı ilk 11leri açıklandı... İşte Napoli Beşiktaş ilk 11leri

19 Ekim 2016 21:10

Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek temsilcimiz Beşiktaş, İtalyan takımı Napoli'ye konuk oluyor.

Şenol Güneş, forvette Aboubakar'ı oynatıp Cenk Tosun'u yedek soyunduracak..

İŞTE İLK 11'LER

NAPOLİ: Pepe Reina, Elseid Hysaj, Raul Albiol, Faouzi Ghoulam, Kalidou Koulibaly, Marek Hamsik, Allan, Jorginho, Jose Callejon, Dries Mertens, Lorenzo Insigne
TEKNİK DİREKTÖR: Maurizio Sarri

BEŞİKTAŞ: Fabri, Andreas Beck, Marcelo, Dusko Tosic, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Adriano Anderson Talisca, Quaresma, Vincent Aboubakar
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş  

Etiketler: açıklandı, Beşiktaş maçı, napoli


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