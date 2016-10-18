Şampiyonlar Ligi'nde İtalya'nın başarılı ekiplerinden Napoli'ye konuk olacak Beşiktaş sahadan puan ya da puanlarla ayrılarak grupta avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Peki bu zorlu mücadele yani Napoli Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta oynanacak, Napoli Beşiktaş maçı hangi gün kaçta başlayacak, Beşiktaş Napoli maçı şifreli mi, şifresiz mi TRT'de canlı mı? İşte aklınıza takılan bu soruların cevabı

NAPOLİ-BEŞİKTAŞ MAÇINA RUS HAKEM

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü haftasında İtalyan ekibi Napoli'ye konuk olacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 19 Ekim Çarşamba günü yapılacak müsabakayı, Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev'in yöneteceği belirtildi.

Beşiktaş, Napoli’ye Gitti

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında yarın TSİ 21.45’te Napoli ile karşılaşacak olan Beşiktaş, İtalya'ya gitti.

Siyah-beyazlılar, Napoli maçı için bugün öğlen saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Anadolu Jet’in Beşiktaş için özel olarak giydirdiği uçakla Napoli’ye uçtu. Teknik Direktör Şenol Güneş, Napoli maçı kadrosuna Oğuzhan Özyakup dışında 21 futbolcu dahil etti.

Beşiktaş, maç öncesi son idmanını bu akşam TSİ 20.30’da maçın oynanacağı San Paolo Stadı’nda gerçekleştirecek. Antrenman öncesi Teknik Direktör Şenol Güneş, TSİ 20.00’de düzenleyeceği basın toplantısıyla maç hakkında görüşlerini açıklayacak.

MAÇ BİLGİLERİ

Maç tarihi: 19 Ekim 2016 Çarşamba

Maç saati: 21:45

Maçın hakemi: Sergei Karasev (Rusya)

Stadyum: Stadio San Paolo

Canlı Yayın: Tivibu (Şifreli)

Canlı Anlatım: İha.com.tr

Fikret Orman: "Her sonuç olabilir"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Napoli mücadelesine ilişkin, "Zor bir maç olacak. Her sonuç olabilir. Elimizden geleni yapacağız" dedi.

Orman, yarın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynanacak Napoli maçı öncesi BJK TV'ye açıklamada bulundu. Zor bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini ifade eden Orman, "Napoli çok iyi takım. Lige de iyi bir başlangıç yaptı. Beşiktaş çok büyük bir camia. Zor bir maç olacak. Her sonuç olabilir. Elimizden geleni yapacağız. Artık söz teknik ekibimizde ve futbolcularımızda. Beşiktaş armalı uçağımızla Napoli’ye gideceğiz ve bizi Napoli’de Beşiktaş armalı takım otobüsümüz karşılayacak. Marka değerine çok önem veriyoruz" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ, AVRUPA KUPALARINDA 187. MAÇINA ÇIKIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü haftasında yarın İtalya temsilcisi Napoli'ye konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 187. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, bugüne dek Avrupa kupalarında yaptığı 186 maçın 68'ini kazanıp 39'unda berabere kalırken, 79 müsabakada ise rakiplerine yenildi. Avrupa arenasında rakip fileleri 233 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 262 gol gördü.

Beşiktaş, Napoli maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında deplasmanda Napoli ile çarşamba günü oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşuları ve stretching çalışmaları ile başladı. İstasyon koşuları, 5’e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Taktik programının yer aldığı uygulamalar sonrası antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi. Oğuzhan Özyakup, bireysel çalıştı.

Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 13.00’de özel uçakla Napoli'ye gidecek son çalışmasını maçın oynanacağı statta TSİ 20.30’da yapacak.

OĞUZHAN ÖZYAKUP'UN SAKATLIĞI SÜRÜYOR

Beşiktaş'ta Napoli maçı öncesinde Oğuzhan Özyakup'un sakatlığı sürüyor.

Galatasaray maçında sakatlanan ve bir süredir takımdan ayrı bireysel çalışmalar yapan siyah-beyazlı oyuncu, yarınki karşılaşmada da forma giyemeyecek.

Gökhan İnler: "Beşiktaş her zaman kalbimdeydi"

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Gökhan İnler, yıllardır takip ettiği harika bir kulübe geldiğini ifade ederek, "Beşiktaş her zaman kalbimdeydi" dedi.

Siyah-beyazlı takımın Türk asıllı İsviçreli oyuncusu Gökhan İnler, UEFA'nın resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. 32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'a transferinin çok hızlı bir şekilde gerçekleştiğini belirterek, "Türk takımlarının benimle ilgilendiğini neredeyse her gün duyuyordum ancak transferin gerçekleşmesi bu zamana kısmet oldu. Yıllardır takip ettiğim harika bir kulübe geldim. Çocukken Türkiye'deki derbi maçları izler ve İsviçre'de büyüdüğüm eve çok yakın yerde yapılan Beşiktaş kamplarını izlemeye giderdim. Beşiktaş her zaman kalbimdeydi. Beşiktaş'a gelerek çocukluk hayalimi gerçekleştirdim" diye konuştu.

"Napoli maçı için heyecanlıyım"

Gökhan İnler, Beşiktaş forması ile eski takımı Napoli'ye karşı oynayacağı için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Napoli ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesini sabırsızlıkla beklediğini vurgulayan Gökhan, "4 sezon forma giydiğim ve gelişimime büyük katkı sağlayan kulüple karşılaşacak olmak heyecan verici. Udinese'de oynarken San Paolo Stadı'na çıkmış ve onlara gol atmıştım ama şimdi Napoli'ye eski futbolcuları olarak dönmek harika bir his. Arkadaşlarımı tekrar görmek ve onlara karşı oynamak güzel olacak" açıklamasını yaptı.

Başarılı oyuncu, İstanbul'da ilk günlerinin kolay olmadığını dile getirerek, takım arkadaşları ve teknik direktörünün yardımıyla adaptasyon sürecini aştığını ifade etti. (RIDVAN TURŞAK)