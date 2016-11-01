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Napoli taraftarları İstanbul'da

Bir grup İtalyan taraftar, bu akşam Beşiktaş ile Napoli arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi için İstanbul'a geldi.

Napoli taraftarları İstanbulda

01 Kasım 2016 16:33
Napoli taraftarları İstanbul'da - Tıkla İzle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş - Napoli mücadelesinde takımlarını desteklemek isteyen İtalyan taraftarlar İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'na gelen Napoli taraftarlarını polis karşıladı ve araçlarına kadar eşlik etti. 150-200 civarındaki taraftar havalimanında vatandaşlara ve kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına el kol hareketleriyle sataşırken, mücadelenin oynanacağı Vodafone Arena'ya doğru yola çıktı.
Beşiktaş - Napoli mücadelesi saat 20.45'te başlayacak. 

Tuncer Cengiz
İSTANBUL


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