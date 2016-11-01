UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş - Napoli mücadelesinde takımlarını desteklemek isteyen İtalyan taraftarlar İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'na gelen Napoli taraftarlarını polis karşıladı ve araçlarına kadar eşlik etti. 150-200 civarındaki taraftar havalimanında vatandaşlara ve kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına el kol hareketleriyle sataşırken, mücadelenin oynanacağı Vodafone Arena'ya doğru yola çıktı.

Beşiktaş - Napoli mücadelesi saat 20.45'te başlayacak.

Tuncer Cengiz

İSTANBUL