Beşiktaş'ın 3. golü için ofsayt yorumunda bulunan Sarri, "Ancak o pozisyonda rakibin arka direkte sayıca fazla olduğunu da gözardı etmemek lazım" dedi.

Napoli Teknik Direktörü topa daha çok hakim olan takımın kendilerinin olduğunun altını çizerek, "Maç 2-2 bitmiş olsaydı gruptan çıkmak için iyi bir avantaj yakalamış olacaktık. Takımımız hücum veya savunmada sıkıntı yaşadığını düşünmüyorum sadece telaş anlarında hatalar yaptık" dedi.

Penaltı pozisyonları için ise tecrübeli teknik adam, "İlk penaltı pozisyonunu görmedim. İkincisinde ise Marcelo'nun Gabbiadini'ye müdahale ettiğini gördüm. Dolayısı ile hakemin kararı doğrudur ve bunda şikayet edecek bir şey yok" yorumunda bulundu.

Burak Ortahamamcılar