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Nar buzlukta (dondurucuda) nasıl saklanır?

Nar, vitamin ve mineral deposu olup, sonbahar kış aylarının en sevilen meyvelerindendir. Peki nar buzlukta nasıl saklanır? İşte tüm detaylar...

Nar buzlukta (dondurucuda) nasıl saklanır?

08 Kasım 2016 16:13

1.Yöntem: Nar tanelerini buzlukta saklama

Narı yıkayıp, ortadan ayırın ve suya koyup tanelerinin daha kolay çıkmasını temin edin. Elde ettiğiniz narları buzdolabı poşedine yahut buzluğa dayanıklı saklama kabına koyun. Bu şekilde narın dondurucuda 2-3 ay kadar taze bir şekilde muhafaza edilmesi mümkündür. Fakat narlar kaliteli olmalıdır, yoksa nar taneleri buzlukta suyunu çekip iyice küçülmeye başlayacaktır. Buzluktaki narı tüketmek istediğinizde, narları buzdolabına alın ve çözülmeye bırakın. Saklama kabınız yoksa nar tanelerini huni yardımıyla küçük pet şişelere doldurabilirsiniz.

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Etiketler: bar buzluk, nar


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