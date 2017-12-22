Diğer
Kategoriler

Nar lekesi ne ile çıkar? Nar lekesi nasıl çıkar?

Nar soyulması bir hayli zahmetli bir meyve olarak bilinmesinin yanı sıra nar lekesi de bir o kadar temizlemesi zor lekelerdendir. Havaların soğuduğu şu günlerde yüksek oranda vitamin içermesinden dolayı tercih edilen nar lekesiyle nasıl başa çıkılır? İşte nar lekesini çıkarmanın yolları

Nar lekesi ne ile çıkar? Nar lekesi nasıl çıkar?

22 Aralık 2017 20:06

Kış aylarında nar yemek eğlenceli olduğu kadar nar lekesi de bir o kadar can sıkıcı olabilmektedir. Nar lekesinin çıkarılması en zor lekelerden olduğu herkes tarafından bilinmekte. Özellikle kıyafete, halıya bulaşmış nar lekesini çıkarmak için nasıl uğraşıldığını biliyoruz. Hatta lekeyi çıkamayıp sevdiğimiz kıyafetlerden vaz geçtiğimiz bile olmuştur. İşte size nar lekesinden kurtulmanın yöntemleri

Giysiden Nar Lekesi Nasıl Çıkar?

Kimse kıyafetine nar suyu dökülmesini istemez. Özellikle önem verilen kıyafetlerde görülen lekeler herkesin canını sıkar. Nar lekesi olmuş bir kıyafetten lekeyi çıkarmak için yine limon kolonyası dökerek çözüm bulabilirsiniz. Yine az önce bahsettiğim gibi beyaz bir bezle silmeyi unutmayın.

Kurumuş Nar Lekesi Nasıl Çıkar?

Şansınız varsa nar lekesini anında farkedersiniz. Diyelim ki lekeyi gec farkettiniz ve leke oldukça kurudu. Peki bu durumda ne yapmanız gerekecek? Şimdi de bu durumda ne yapmamız gerektiğine bir göz atalım. Eğer nar lekesini geç farkederseniz kumaşı leke çıkarıcı bir deterjana bastırıp bekletin ve ardından yıkayın.

Önemli Uyarı

Eğer nar lekesi olan bölge, ipek, şifon, yün vb. gibi hassas yapılı kumaşlardan oluşuyorsa temizleme aşamasında daha dikkatli olmalı, çitileme ve ovalama gibi uygulamalar içeren yöntemleri tercih etmemelisiniz. Yıkama aşamasına geldiğinizde eşyalarınızı üzerinde yazan talimatlara mutlaka uyarak yıkamayı da ihmal etmemelisiniz.

Etiketler: nar lekesi, Nar lekesi nasıl çıkar, Nar lekesi ne ile çıkar

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç