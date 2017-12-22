Nar lekesi ne ile çıkar? Nar lekesi nasıl çıkar?

Kış aylarında nar yemek eğlenceli olduğu kadar nar lekesi de bir o kadar can sıkıcı olabilmektedir. Nar lekesinin çıkarılması en zor lekelerden olduğu herkes tarafından bilinmekte. Özellikle kıyafete, halıya bulaşmış nar lekesini çıkarmak için nasıl uğraşıldığını biliyoruz. Hatta lekeyi çıkamayıp sevdiğimiz kıyafetlerden vaz geçtiğimiz bile olmuştur. İşte size nar lekesinden kurtulmanın yöntemleri

Giysiden Nar Lekesi Nasıl Çıkar?

Kimse kıyafetine nar suyu dökülmesini istemez. Özellikle önem verilen kıyafetlerde görülen lekeler herkesin canını sıkar. Nar lekesi olmuş bir kıyafetten lekeyi çıkarmak için yine limon kolonyası dökerek çözüm bulabilirsiniz. Yine az önce bahsettiğim gibi beyaz bir bezle silmeyi unutmayın.

Kurumuş Nar Lekesi Nasıl Çıkar?

Şansınız varsa nar lekesini anında farkedersiniz. Diyelim ki lekeyi gec farkettiniz ve leke oldukça kurudu. Peki bu durumda ne yapmanız gerekecek? Şimdi de bu durumda ne yapmamız gerektiğine bir göz atalım. Eğer nar lekesini geç farkederseniz kumaşı leke çıkarıcı bir deterjana bastırıp bekletin ve ardından yıkayın.

Önemli Uyarı

Eğer nar lekesi olan bölge, ipek, şifon, yün vb. gibi hassas yapılı kumaşlardan oluşuyorsa temizleme aşamasında daha dikkatli olmalı, çitileme ve ovalama gibi uygulamalar içeren yöntemleri tercih etmemelisiniz. Yıkama aşamasına geldiğinizde eşyalarınızı üzerinde yazan talimatlara mutlaka uyarak yıkamayı da ihmal etmemelisiniz.