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Nar ve nar suyu zayıflatır mı?

Nar meyvesi, B5, B6, C ve E, potasyum, magnezyum ve folat vitaminlerinden oluşur. Nar, neredeyse bilinen her antioksidanı içermesiyle meşhurdur. Yarım bardak nar tanesi sadece 72 kalori olduğundan düşük kalorili diyetler için ideal bir meyvedir.

Nar ve nar suyu zayıflatır mı?

27 Ekim 2016 16:48

MedlinePlus Medikal Ansiklopedisinde, nar suyunun obezite tedavisinde kullanılabildiği ve kilo vermeye yardımcı olduğu bilgisi geçmektedir. Nar lif bakımından da oldukça zengindir; 1 su bardağı nar tanesinde 7 gr lif vardır ki bu oran çok yüksektir. Lifli gıdaların kişiyi uzun süre tok tuttuğu, acıkmayı önlediği, zayıflama üzerinde etkili olduğu pek çok bilimsel araştırmaya konu olmuştur.

İngiltere’nin en çok satan gazetelerinden olan Daily Mail’de yer alan habere göre düzenli nar tüketimi tokluk hissini artırarak.  acıkmanızı geciktirmektedir. Gönüllülerle yapılan bir araştırmada, nar takviyesi alanların daha az acıkma hissettikleri tespit edilmiştir. Nar ekstraktı alan grubun almayana göre %22 daha az yediği belirlenmiştir.

"Nutrition" (Beslenme) isimli tıp dergisinde 2012 Haziran ayında yayımlanan makalede, narın, antioksidan ve polifenoller açısından zengin yapısıyla obezite yani şişmanlıkla savaştığı bilgisi geçmektedir.

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Etiketler: nar


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