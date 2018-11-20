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Narenciye posası altında kalan çocuktan kötü haber

Narenciye posası altında kalan çocuktan kötü haber
Narenciye posası altında kalan çocuktan kötü haber

Adana'da narenciye posası altında kalarak ağır yaralanan atık kağıt toplayıcısı çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, geçen hafta merkez Yüreğir ilçesi, Akdeniz Mahallesi'nde meydana gelen olayda, meyve suyu fabrikasından çıkan narenciye ürünlerinin posasını taşıyan Selahattin M.'nin kullandığı 01 DUP 64 plakalı kamyon, yükünü tarlaya dökerken plastik kasaları almak isteyen atık kağıt toplayıcısı 15 yaşındaki Halil Yeloğlu narenciye posalarının altında kaldı.

Tarım işçileri ve Cankur ekiplerinin çalışması sonucu Halil Yeloğlu, yarım saat sonra posaların altından çıkarıldı. Posaların altında nefessiz kalan Yeloğlu, sağlık ekibinin müdahalesiyle hayata döndürülerek önce bir özel hastaneye sonra da Adana Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. 

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındıktan 6 gün sonra yaşam mücadelesini kaybeden Yeloğlu'nun cenazesi, adli tıp kurumu morguna kaldırılıp otopsi yapıldıktan sonra ailesi tarafından toprağa verildi.  

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

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