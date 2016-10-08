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Narenciye üreticisinin gözü Putin'in ziyaretinde

Yüreğir Ziraat Odası (YZO) Başkanı Mehmet Akın Doğan, hasadına geçen ay başlanılan mandalinanın, Rusya’ya ihracatının gerçekleşmemesi sebebiyle üreticinin büyük sıkıntı yaşadığını söyledi. Doğan, Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin’in 10 Ekim Pazartesi günü gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinden sonra ihracatın açılmasını beklediklerini dile getirdi.


08 Ekim 2016 09:31

Narenciye üreticisi, en büyük ihracat kapısını olan Rusya’ya ihracat kapısının halen açılmamış olması sebebiyle büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son Rusya ziyaretinde krizin aşıldığı, tarım ürünlerine uygulanan yasağın kalkacağı müjdelenmesine karşın, halen gerekli anlaşmalar yapılamadığı için hasadına geçen ay başlanan erkenci mandalina dalında kaldı. Geçen yıl Türkiye ile Rusya arasında yaşanan uçak krizi nedeniyle Rusya’nın Türk tarım ürünlerine yasak koyması çiftçiyi büyük zarara uğratmış, krizin aşılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya’ya giderek, Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından, çiftçiye ve ihracatçıya müjde verilmişti. Umudunu, en büyük ihracatçı konumunda olan Rusya’ya bağlayan çiftçi de krizin sona ermesiyle birlikte umutlanmıştı. Ancak, gelinen noktada Rusya ile halen gerekli zirai karantina anlaşmalarının yapılmaması, hasadına başladığı ürünlerini ihracatçıya satamayan çiftçiyi adeta hayal kırıklığına uğrattı.

“Putin’i bekliyoruz”
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, mandalina da yaşadıkları sıkıntıyı İHA muhabirine anlattı. Rus uçağının düşürülmesinden sonra ihracatın durduğunu ve zor durumda olduklarını ifade eden Doğan, şöyle konuştu;

“Yıllardır Yüreğir ovasında narenciye ekilmekte. Adana’nın yüzde 51 narenciye üretimi Yüreğir’den karşılanmakta. Her yıl yurt dışına narenciye ihracatı yapılmaktadır. Geçen yıl 24 Kasım 2015'de Rus uçağının düşürülmesinden sonra ihracat durduruldu. Bazı kalemlerde şu an var ancak bazı kalemlerde tamamen durduruldu. Ama hasadına başlanan mandalina şuanda öncelikli sorun. Çünkü en büyük alıcı Rusya'ya mandalina gitmemekte. 10 Ekim de Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin Türkiye’ye gelecek bütün çiftçilerimizin umudu buna bağlı, bekliyoruz. İnşallah kapı açılır da bütün ürünlerimiz yurt dışına gider.”

Tarlada 42,5 kuruş pazarda 1,5 TL
Mandalinanın tarladan tüketiciye ulaşana kadar yüzde 200 fiyat artışı yaşandığını belirten Doğan, “Şuan bu tarlada mandalinanın kilosu 42.5 kuruşa satılmış durumda ama pazarda bunun kilosu 1.5 lira. Bunu ne yazık ki yıllardır anlatmamıza rağmen genel başkanımızın sık sık dile getirip haber yapmasına rağmen çözüm bulunamadı” diye konuştu.

İki patentli mandalina çeşidimiz deneme bahçesinde
Ziraat Mühendisi Sezgi İrkin ise yeni mandalina çeşitlerinin deneme aşamasında olduğunu belirterek, “Şuanda 2 patentli çeşidimiz var. Onlar Benlal ve Redlunes Dark. Şuan halen üretimi devam eden iç pazarda ihracatı yapılan çeşitlerimizde mevcut. Onlarda, Nova,Satsuma, W.Murcoot, Okitsu ve Klemantin gibi çeşitlerimiz mevcut” dedi.
 

Etiketler: putin, Yüreğir Ziraat Odası


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